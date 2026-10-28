Vuelve Cypress Hill a la Argentina: la leyenda del hip hop regresa a Buenos Aires

La espera llegó a su fin para los fanáticos de la cultura hip hop. Cypress Hill, una de las bandas más influyentes e icónicas del género a nivel mundial, volverá a pisar suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre. El escenario elegido para este esperado reencuentro será el Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

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Con más de tres décadas de trayectoria, el colectivo integrado por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs promete desplegar un repertorio demoledor que repasará las páginas doradas de su discografía. No faltarán verdaderos himnos intergeneracionales como Insane in the Brain, Hits from the Bong, How I Could Just Kill a Man y Rock Superstar, canciones que rompieron barreras culturales y fusionaron el rap con el rock alternativo como ningún otro grupo supo hacerlo.

La relación de Cypress Hill con el público argentino es histórica: tras su recordado debut en el Estadio Obras en 1995 y su memorable paso por el Festival Rock & Pop Alternativo de Ferro en 1996, la banda sumó recordadas presentaciones en festivales como Lollapalooza 2015 y Personal Fest, además de reencontrarse con la escena nacional en 2023 a través de su potente colaboración con Trueno para el remix de Fuck El Police.

La visita de los californianos se da en un gran momento de forma. Tras agotar localidades en distintos puntos del globo y protagonizar hitos históricos -como su reciente y aclamado concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Londres en el Royal Albert Hall-, Cypress Hill demuestra que su propuesta sonora no pierde potencia ni actualidad con el paso del tiempo.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Cypress Hill en Buenos Aires

Los tickets para el recital ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital oficial Entrada Uno (entradauno.com).