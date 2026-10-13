La Comisión Organizadora de la visita del papa León XIV a Córdoba confirmó el inicio de la grilla artística para la vigilia del lunes 9 de noviembre en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Las presentaciones de los músicos Jairo y Jorge Rojas marcarán los primeros números confirmados de una noche que espera reunir a miles de fieles y contingentes de jóvenes provenientes de distintos puntos del país.

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El encuentro se desarrolla en el marco de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", en un hito que se concreta a casi cuatro décadas del segundo paso de Juan Pablo II por el país en 1987. La geografía mediterránea constituirá la única escala en el interior nacional dentro del itinerario papal, que incluye además a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Luján.

Cronograma de la vigilia, accesos y actividades

La apertura de los ingresos al campo de FAdeA está programada para el lunes 9 a las 18 horas, momento a partir del cual comenzará la animación en los escenarios y la recepción de delegaciones.

El inicio formal del esquema de vigilia se dará a las 22 horas, combinando segmentos de oración, espectáculos musicales y espacios de encuentro fraterno. Gran parte del público permanecerá en el predio durante la madrugada para presenciar la misa multitudinaria que presidirá León XIV el martes 10 a partir de las 10 de la mañana.

Artistas confirmados y la ampliación de la grilla

La selección de las primeras figuras responde a su vínculo con la cultura popular y las expresiones de fe:

Jairo: El cantautor oriundo de Cruz del Eje fue destacado por la comisión por sus interpretaciones de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, así como por sus composiciones enfocadas en la piedad popular, muchas de ellas creadas junto al recordado escritor cordobés Daniel Salzano.

Jairo y Jorge Rojas son los primeros artistas anunciados para el evento.

Jorge Rojas: Nacido en Neuquén, criado en Salta y radicado en suelo cordobés, fue convocado por su extensa trayectoria de difusión de la música nativa y los valores tradicionales.

La organización adelantó que en el transcurso de las próximas jornadas se anunciarán nuevos cantautores e intérpretes de música religiosa que se sumarán al escenario principal.

El itinerario papal para el martes 10 de noviembre

El Santo Padre arribará por la mañana al Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella para dirigirse directamente a la pista de FAdeA y encabezar la celebración eucarística.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a la sede del Arzobispado de Córdoba para el almuerzo institucional, donde se prevé un saludo del Papa desde el histórico balcón utilizado por Juan Pablo II en 1987. En horas de la tarde, León XIV recorrerá en papamóvil el trayecto hacia la Catedral para presidir un encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales, antes de emprender el retorno a Buenos Aires.