Bizarrap Music Session #39: dónde ver la nueva explosión viral del productor

Bizarrap lanzó su Music Session #39 con la rapera mexicano-estadounidense Snow Tha Product

Cada vez que Bizarrap lanza una nueva Session pareciera como si el tiempo se detuviera en YouTube y lo único que ven todos los usuarios de la plataforma musical es el estreno del productor argentino más relevante del momento. Hoy fue el turno de la Music Session #39 y no fue la excepción: en solo una hora logró superar las 500 mil reproducciones. En esta ocasión la invitada a colaborar con Bizarrap fue la rapera mexicana-estadounidense Snow Tha Product. Mientras tanto, sigue creciendo el rumor de una posible colaboración con Lali Espósito.

Para calentar la previa, Bizarrap había compartido un video en stop motion en el que los espectadores se metían en su mente para ver un muñeco del productor y la cantante invitada. Claro que el artista oriundo de Ramos Mejía no necesitaba una previa, ya que cada vez que anuncia una nueva Session las redes explotan del hype. "Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen", se presentó la rapera mexicana-estadounidense para aquellos que no la habían escuchado nunca.

En esta nueva colaboración, el estilo que primó fue el rap, el ritmo con el que Snow Tha Product se hizo conocida. Si bien la artista tal vez no es tan famosa en Argentina, en YouTube cuenta con más de 1,3 millones de suscriptores y en Instagram suma más de 1,6 millones de seguidores. La rapera está acostumbrada a superar el millón de visualizaciones en YouTube con sus canciones, algo que con la Session junto con Bizarrap logrará en solo un par de días, sobre todo teniendo en cuenta que en menos de una hora alcanzó las 500 mil reproducciones en la principal plataforma musical.

Entre las miles de respuestas que recibió la publicación de Bizarrap en Instagram anunciando que ya estaba disponible la colaboración destacó el comentario de Facundo Campazzo, jugador argentino de los Denver Nuggets de la NBA. "Fua el Biza", escribió el deportista. Vale recordar que hace un mes el productor fue a ver al basquetbolista jugar y el deportista le regaló su camiseta mientras que Bizarrap le entregó una de sus características gorras.

Los récords de Bizarrap

El productor viene de festejar un nuevo hito, al que a esta altura ya está acostumbrado: su colaboración con L-Gante superó las 100 millones de reproducciones. Una cifra que logró rebasar en siete de las Sessions previas. Además tiene otras dos que no están tan lejos de alcanzar el impresionante número (Zaramay y Cazzu). Por otra parte, la sesión más vista es la que realizó con Nathy Peluso, que no para de sumar y ya superó las 214 millones de visualizaciones.