Víctor Heredia lanzó una dura crítica en plena gestión de Javier Milei y cuestionó el rumbo político y social de la Argentina actual. A sus 79 años, el histórico cantautor expresó su desencanto frente a las políticas oficiales mediante una contundente definición pública que reavivó el debate sobre el rol del Estado y el impacto de las medidas económicas en la sociedad.

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Fiel a una trayectoria marcada por el compromiso ciudadano, Víctor Heredia volvió a tomar postura frente a la coyuntura nacional sin rodeos. A lo largo de seis décadas de carrera, el autor sostuvo una coherencia inquebrantable tanto en sus declaraciones públicas como en sus composiciones más emblemáticas -entre ellas Todavía cantamos, Sobreviviendo y Razón de vivir-, piezas que se convirtieron en himnos de memoria, resistencia y defensa de los derechos humanos.

"Pensé que a esta altura de mi vida íbamos a tener fuerzas gobernantes más auténticas, más honestas, más dedicadas a beneficiar al pueblo que a destruirlo", sentenció la voz del folklore argentino en una placa difundida con su firma y su imagen junto a su guitarra. Esta intervención del intérprete reafirma su lugar como una de las voces más activas de la cultura popular argentina a la hora de señalar las desigualdades y los retrocesos sociales.

Desde sus primeros pasos en los escenarios hasta la actualidad, su obra funcionó como crónica de las luchas colectivas y como espacio de denuncia frente al autoritarismo y el desamparo de los sectores más vulnerables. En esta oportunidad, su mensaje sintetiza la preocupación de amplios sectores del ámbito cultural ante el deterioro de las condiciones de vida en el país y deja en claro que su mirada crítica permanece intacta tras décadas de militancia artística.

Víctor Heredia.

Cómo está la salud de Víctor Heredia

Víctor Heredia atraviesa un cuadro de COVID-19 tras su reciente presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires. El cantautor de 79 años comunicó la situación mediante sus redes sociales para explicar su menor actividad digital y llevar tranquilidad a sus seguidores durante el proceso de recuperación.

"No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera", escribió el referente de la música popular argentina en su cuenta oficial de Instagram. El contagio se produjo en el marco de una agenda de intensa actividad artística para el intérprete.

Luego de haber permanecido un tiempo alejado de los escenarios por motivos médicos, Heredia había retomado sus presentaciones en vivo durante octubre y noviembre, con fechas concretadas en Córdoba, Rosario, Montevideo y la Ciudad de Buenos Aires.