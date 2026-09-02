Qué ver en Prime Video: 5 series que son tendencia en Argentina y son un éxito para ver los primeros días de septiembre 2026

El catálogo de Prime Video continúa diversificando sus propuestas con una mezcla de producciones originales, adaptaciones literarias de alcance global y títulos clásicos que mantienen su vigencia dentro del consumo bajo demanda. La plataforma equilibra historias policiales, comedias de autor, dramas juveniles y melodramas tradicionales para cubrir distintos perfiles de audiencia. Esta es una selección de cinco series recomendadas para maratonear, acompañadas de sus síntesis argumentales.

Reacher. Basada en las novelas de Lee Child, la narración acompaña a Jack Reacher, un exinvestigador de la policía militar que recorre Estados Unidos sin ataduras. Tras verse envuelto erróneamente en una conspiración criminal en un pequeño pueblo, el protagonista utiliza su capacidad deductiva y su fuerza física para desmantelar redes de corrupción pública y privada. MÁS INFO Prime Video Barreda: qué es real y qué no de la película protagonizada por Luis Machín

El señuelo. Creada y protagonizada por Riz Ahmed, la comedia sigue a Shah Latif, un actor que intenta mantener su carrera a flote en medio de presiones familiares y laborales. Tras fallar en una audición crucial para una franquicia cinematográfica, el protagonista desencadena una serie de incidentes absurdos que exponen las contradicciones de la industria del entretenimiento contemporáneo.

Off Campus. Basada en las novelas de Elle Kennedy, la trama explora las dinámicas universitarias a través del acuerdo entre Hannah, una estudiante de música, y Garrett, el capitán del equipo de hockey. Ambos pactan una relación ficticia para beneficio personal, pero la convivencia forzada y las presiones académicas terminan transformando su vínculo estratégico en una relación real.

Sterling Point. Este drama de intriga juvenil se centra en Annie, una joven que descubre que ha heredado una propiedad insular en Canadá por parte de un abuelo al que nunca conoció. Al trasladarse al lugar, la protagonista enfrenta secretos familiares no resueltos, tensiones entre los residentes locales y el descubrimiento de una hermana cuya existencia desconocía.