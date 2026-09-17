Ver películas y series gratis en el celular: los mejores 10 sitios legales para evitar Xuper TV o Cuevana

En la actualidad, acceder a un catálogo audiovisual variado ya no exige abonar costosas cuotas mensuales ni arriesgarse en sitios de piratería como Cuevana o Xuper TV. Existe una oferta creciente de plataformas de streaming completamente legales que permiten disfrutar de películas, series y canales en vivo de forma gratuita. Mediante modelos sustentados por publicidad o secciones sin costo, estos servicios garantizan una experiencia segura en línea, de alta calidad y respetuosa de los derechos de autor.

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Las aplicaciones gratuitas de streaming también pueden ser legales.

Las 10 mejores plataformas gratuitas y legales

Pluto TV : servicio que ofrece más de 60 canales temáticos en vivo y un catálogo bajo demanda con producciones de cine, comedia y deportes. Se financia mediante publicidad y no requiere registro previo de usuario.

Tivify : ideal para sintonizar los canales de la TDT y señales digitales. Su modalidad gratuita exige crear una cuenta de usuario, pero no agrega anuncios adicionales a la transmisión ni disminuye la resolución del vídeo.

Whale TV+: conocida con anterioridad como Rlaxx TV, brinda decenas de canales internacionales por streaming. No precisa registro de usuario para su uso y contiene pautas publicitarias breves que financian la transmisión.

Samsung TV Plus : aplicación preinstalada en pantallas y dispositivos móviles Samsung que da acceso directo a más de 50 canales temáticos gratuitos. Incluye espacios dedicados a noticias, deportes, música y películas.

Xiaomi TV+: plataforma exclusiva para el ecosistema de la marca Xiaomi que reúne más de 200 canales gratuitos con programas deportivos, noticias, contenidos infantiles, series y producciones cinematográficas para todos los gustos.

Rakuten TV : aunque es un videoclub de pago, dispone de un apartado gratuito con publicidad donde es posible disfrutar de películas, documentales y series. No requiere suscripción premium para estas producciones.

YouTube : además de vídeos de creadores, aloja películas de dominio público, transmisiones en directo de canales de televisión y bibliotecas clásicas como Cinetel Multimedia, junto con opciones del catálogo YouTube Originals.

Plex: más allá de organizar archivos locales, ofrece un servicio global de streaming gratuito accesible en más de 220 países, con miles de películas, documentales y series de catálogo financiados por publicidad.