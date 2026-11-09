Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 9 al domingo 15 de noviembre 2026

Netflix es la plataforma pionera y de mayor escala dentro del ecosistema global del streaming, considerada por la crítica especializada y los usuarios como un servicio de alta calidad debido a su infraestructura tecnológica, su interfaz y su capacidad para unificar tendencias culturales de consumo masivo. Su relevancia descansa en su función como biblioteca audiovisual más completa y estable del mercado, capaz de integrar éxitos globales entre títulos independientes y de nicho. Por eso, acá presentamos algunas recomendaciones para ver durante esta semana de noviembre en la plataforma.

Justicia personal : Rosamund Pike y Nick Nolte encabezan este drama de intriga donde una mujer busca reconstruir su vida y confrontar a su agresor. La película se apoya en la sobriedad de sus interpretaciones para sostener un clima de constante inquietud.

Contra el huracán : protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, esta producción mexicana combina la amenaza de un evento climático extremo con un asedio policial dentro de una comisaría. Mantiene la tensión física sin recurrir a efectismos innecesarios.

Colisión : un reparto español liderado por Laia Costa, Karra Elejalde y Luis Zahera sostiene este relato cruzado ambientado tras un accidente en la carretera. El filme destaca por cruzar tensiones de clase y decisiones éticas límite en una estructura narrativa ágil.

Lo dejamos acá : con actuaciones de Ricardo Darín y Diego Peretti, la historia aborda la psicoterapia de un escritor con problemas de alcoholismo. El guion escapa del cliché para enfocarse en la logística práctica del desencanto y las asperezas de las relaciones profesionales.

Animales : Ben Affleck dirige y encabeza junto a Kerry Washington y Gillian Anderson este thriller sobre el secuestro del hijo de un candidato a intendente. La trama evita el melodrama fácil y expone con frialdad los acuerdos oscuros y la hipocresía de las clases acomodadas.

Lupin: Omar Sy encarna a Assane Diop en esta ficción francesa que toma la esencia de Maurice Leblanc para desplegar robos de guante blanco y venganzas familiares por París. Destaca por su dinamismo, carisma y giros de tuerca bien calibrados.

El intercambio: miniserie encabezada por Frida Gustavsson y Fares Fares, que se traslada a Europa para narrar un intercambio de casas en Sicilia y Estocolmo. Combina con precisión la tensión de la vigilancia y la investigación policial. Una adaptación de la novela de Stefan Ahnhem.

Grande de España: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez lideran una ácida sátira sobre la burocracia y las ambiciones. Para poder pagar la boda de su hija, el protagonista se ve obligado a poner a la venta su palacete Su punto fuerte es la comedia y el absurdo de un marqués en decadencia.

El de Matthew Perry: Dirigida por Mary Robertson y respaldada por el testimonio de su hermana Mia Perry Bowick, esta docuserie explora la carrera del actor de Friends y sus batallas contra la adicción. Es un retrato directo y libre de morbo.