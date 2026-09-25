Qué ver en Netflix: recomendaciones de películas y series para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre 2026

Llega el fin de semana y renovar la lista de reproducción es la tarea principal para disfrutar del tiempo libre. Netflix refresca su catálogo con una selección variada que abarca desde historias basadas en hechos reales hasta thrillers cargados de tensión y comedias para relajarse. Para facilitarte la elección sin la inversión de tiempo navegando por el menú, te traemos una guía detallada con diez producciones recomendadas entre películas y series que garantizan entretenimiento de buen nivel para todos los gustos.

La captura: un intenso largometraje de acción e intriga policial en México. La historia busca mostrar la persecución a uno de los hombres más poderosos y peligrosos del narcotráfico. Mantiene la tensión al máximo con sus giros argumentales y secuencias de persecución.

Gracias, equipo: una comedia española reconfortante, centrada en la cultura laboral y las dinámicas grupales. Con un guion divertido y situaciones cotidianas llevadas al extremo, celebra el compañerismo y el valor de trabajar juntos para salvar un proyecto al borde del colapso.

Una película de Minecraft: la esperada adaptación del icónico videojuego que logra trasladar con éxito la creatividad y los bloques a la pantalla grande. Llena de aventura, humor visual y coloridos paisajes, es una propuesta ideal para ver en familia y disfrutar de un ritmo dinámico de principio a fin.

Las mejores: un drama de Bollywood profundamente humano, que explora el valor de la amistad femenina a lo largo de las décadas. A través de actuaciones impecables, muestra cómo el apoyo mutuo y la resiliencia permiten superar las pérdidas y los giros inesperados de la vida.

Susurran tu nombre : un thriller psicológico inquietante que sumerge al espectador en un ambiente claustrofóbico. La trama sigue los secretos del pasado de una familia que comienzan a salir a la luz tras la llegada de un misterioso visitante, desencadenando una espiral de paranoia donde nadie es quien parece ser.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden: otra entrega de la aclamada antología criminal. Esta producción reconstruye con precisión de época el oscuro e histórico caso del doble asesinato de 1892, indagando en la compleja psicología de la protagonista y el choque social de su juicio.

Te conozco: miniserie de suspenso e intriga que analiza los matices de una relación en apariencia perfecta. A lo largo de sus episodios, la reaparición de un secreto enterrado desmorona la confianza de los personajes, revelando que a veces no conocemos del todo a quien tenemos al lado.

La muñeca: un thriller envuelto en elegancia y misterio que sigue la pista de un extraño artefacto vinculado a una serie de desapariciones en la alta sociedad. Con una atmósfera magnética y giros inesperados, la serie ofrece un rompecabezas adictivo difícil de pausar.

Los caballeros: fiel al estilo distintivo del crimen británico, esta serie combina sofisticación, acción desenfrenada y un marcado humor negro. La historia sigue a un heredero aristocrático que descubre que la finca familiar forma parte de un imperio cannábico, viéndose arrastrado al peligroso submundo criminal.