Qué ver en HBO Max: 5 series que son tendencia en Argentina y son un éxito para ver los primeros días de septiembre 2026

El catálogo de HBO Max atraviesa una etapa ambiciosa, apostando por narrativas que desafían las expectativas del espectador. Desde oscuros dramas policíacos con tintes cósmicos hasta sátiras animadas y conflictos bélicos marcados por la tragedia familiar, las producciones que están en tendencia actualmente destacan por la complejidad de sus mundos y la profundidad de sus personajes. Si la búsqueda va por relatos con argumentos divertidos e interesantes, y giros sólidos, esta selección reúne las historias que dominan la plataforma.

Stuart no logra salvar el universo: tras desencadenar accidentalmente una fractura multiversal desde la tienda de cómics, Stuart Bloom debe lidiar con anomalías que escapan a su control. La serie profundiza en la neurosis y el sentimiento de inadaptación de su protagonista, transformando su torpeza en el único recurso para reparar realidades colapsadas. Es una comedia que contrapone la insignificancia de un héroe improbable con la escala desmesurada de un caos existencial. Un spin-off de The Big Bang Theory.

Linternas: concebida como un noir policiaco al estilo True Detective, la historia une al veterano Hal Jordan y al joven recluta John Stewart. Al investigar un brutal asesinato en el corazón rural de Estados Unidos, ambos descubren una conspiración que conecta un crimen local con secretos antiguos de la corporación intergaláctica. La trama explora el choque generacional, el trauma militar y la corrupción moral oculta tras la placa.

El Presidente Curtis: centrada en el mandatario Andre Curtis, la serie explora las bambalinas del poder cuando las crisis no son diplomáticas, sino invasiones alienígenas y pactos con entidades interdimensionales. El relato disecciona el ego político, la burocracia de la seguridad nacional y la soledad del cargo mientras el presidente intenta mantener la gobernabilidad de un país sumido en el caos paranormal. MÁS INFO Netflix De qué trata "Toda la verdad de mis mentiras", la miniserie de 5 capítulos

100 Cocineros: presentada por Terry Crews, esta competencia culinaria pone a prueba la resistencia psicológica y la adaptabilidad de cien cocineros aficionados. Enfrentados en un espacio masivo donde los recursos escasean y las exigencias escalan sin piedad, la narración expone el contraste entre la pasión gastronómica de hogar y el juicio implacable de la alta cocina bajo presión extrema.