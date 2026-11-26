Nagore Vargas creció en un pueblo industrial del País Vasco durante los años 80, entre pintadas, reuniones políticas y canciones de rock. Su padre la llamaba Jenisjoplin y ella aprendió a enfrentar el mundo como si nada pudiera quebrarla. Pero, ya adulta, un diagnóstico de VIH la obliga a detenerse y revisar esa identidad construida sobre la resistencia.

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Esa es la protagonista de Jenisjoplin, la novela de Uxue Alberdi publicada originalmente en euskera en 2017 y editada en castellano por Consonni en 2020, con traducción de Irati Majuelo Itoiz. En el recorrido de Nagore conviven la historia de una familia, los conflictos de una generación y las transformaciones de Euskal Herria.

Alberdi, que además de escritora es bertsolari —improvisadora oral en verso—, quiso narrar esa época desde un cuerpo de mujer. Para construir la historia recurrió a sus recuerdos, a ejercicios de memoria compartidos con una amiga y a testimonios sobre los primeros años de la epidemia de VIH/sida.

En conversación con El Destape, la autora reflexiona sobre la identidad, la violencia, el deseo y la memoria. También explica cómo una experiencia individual puede dialogar con la historia de un pueblo y por qué la traducción de una literatura escrita en una lengua minorizada implica decisiones políticas.

Identidades, memoria y una época convulsionada

En la novela aparecen la identidad de Nagore, la de su familia y la de una generación. ¿Cómo construiste esas identidades?

Confluyen muchas cosas: vivencias, ejercicios de memoria, tanto personales como con algunas amistades, y el aire que se respiraba. Traté de escribir el ambiente de mi infancia y adolescencia, cómo nos afectó ser niños y niñas en aquellos 80 tan convulsos, tan politizados, tan en trincheras.

Quería pensar cómo te afecta personalmente y también en lo colectivo crecer con identidades tan férreas. Qué significa nacer en un sitio donde ya de niña te das cuenta de que todas las personas están posicionadas de alguna manera, que tienes que cuidar las palabras, medir lo que dices, darte cuenta de lo que significan los silencios. Estar rodeada de pintadas que no entiendes, pero saber que es comprometido preguntar.

A través de Nagore Vargas tuve la opción de revisar todo eso, de ponerme en puntos de vista diferentes e intentar mirar diferentes dolores y maneras de habitar ese territorio, Euskal Herria, y ese tiempo en el que me tocó nacer.

La novela va y viene entre el presente de Nagore y su infancia, incluso antes de su nacimiento. ¿Cómo encontraste esa estructura?

Lo más difícil fue encontrar el método y que funcionase. Sabía que, para que se entendieran las reacciones de Nagore de adulta ante el diagnóstico, necesitaba contar su infancia y su adolescencia. Si no sabes de dónde vienen, no entiendes lo que le pasa.

Tenía que ir atrás en el tiempo, incluso antes de su nacimiento, para contar la historia de su familia: la de su tía Carmen, la de su abuela, de dónde vienen, cómo aterrizan en el País Vasco y cómo interactúan con la lucha identitaria viniendo de una lucha de clases, económica.

Por parte de su padre, Nagore viene de una familia de izquierdas andaluza, muy politizada; por parte de su madre, de una identidad vasca rural muy castigada que escapa a un pueblo industrial. Ella es hija de todo eso. Cuando probé con los dos tiempos y vi que funcionaba, ya no fue tan complicado situarme. Lo difícil fue encontrar el mecanismo para resolver la novela.

¿Tenías toda la historia pensada cuando te sentaste a escribir?

No. Normalmente no me baso en la trama, aunque este es mi libro que más se apoya en ella. Suelo decir que me considero una escritora recolectora más que una escritora cazadora. Me atrae mucho la etnografía llevada a la ficción: recoger trozos de paisaje, ambientes y épocas a través de gestos, ruidos, maneras de hablar, frases, materiales y movimientos.

Tenía mucho material: ejercicios de memoria sobre las pintadas que leíamos, lo que veíamos en las calles, cosas que yo sentía y recuerdos. También memorias compartidas con una amiga íntima a la que le diagnosticaron VIH.

¿Cómo fue ese trabajo de memoria con tu amiga?

Fue un proceso de más o menos un año. Quedábamos y yo preparaba tareas para las dos. No eran entrevistas que yo le hacía a ella: por ejemplo, yo le daba una parte del cuerpo y ella me daba otra a mí. Le decía “dientes” y ella trataba de hacer memoria a través de los dientes. O ella me decía “ombligo” y yo miraba hacia el pasado con esa parte del cuerpo en mente.

También nos poníamos temas: un día era sobre el placer, otro sobre la rendición, otro sobre la violencia o la agresividad. Cómo la sentíamos, cómo la pensábamos, cuándo nos habíamos sentido violentadas y cuándo nos habíamos sentido violentas. Luego leí muchos libros publicados en los 80: testimonios de personas enfermas, de madres que habían perdido a sus hijos o hijas por el virus y de los primeros médicos que no sabían bien a qué se enfrentaban.

El cuerpo, la violencia y la culpa

¿Qué querías explorar a través del diagnóstico de Nagore?

Sobre todo, su trayectoria emocional, física y psicológica: tener que pararse en seco, enfrentarse a una vulnerabilidad y reinventar una identidad. Cuando te has tenido que forjar una identidad tan dura, tan férrea, de repente que se te rompa significa quedarte como la langosta que aparece al final: no le sirve el viejo caparazón y todavía no se ha hecho el nuevo.

Estás vulnerable, pero tienes que pasar de uno al otro, porque si no te ahogas en el caparazón antiguo. Y tienes que intentar llegar al nuevo antes de que te coman. Quería escribir eso en el cuerpo de Nagore.

En la novela, el diagnóstico de Nagore también hace eco de un momento de la historia colectiva del País Vasco.

Me sirvió mucho darme cuenta de que la trayectoria de Nagore hacía eco de la trayectoria colectiva. Los 80 y los 90 eran muy rockeros, muy punk: ella trabajando en el bar, en primera línea de frente con 13 años, haciéndose cargo de cosas de las que no se debería hacer cargo una niña. Había mucha vitalidad, pero también mucha confrontación.

El diagnóstico llega en 2010 y en 2011 ETA decidió dejar la lucha armada. Es un pueblo que se desarma y también es un cuerpo que se desarma. Nagore se siente culpable porque adquiere el virus y porque, además, repite la historia de su tía Carmen. Y también quería pensar en la culpa colectiva por la violencia ejercida, en la exigencia de pedir perdón y de reparar el daño.

Quería pensar sobre la rendición, la culpa y la defensa del propio territorio, también del cuerpo. Nagore se pregunta hasta qué punto tenemos derecho a defender nuestro territorio, con qué medios, hasta cuándo y quién lo dicta.

¿Cómo abordaste la complejidad de esa violencia?

Creo que la cuestión de la violencia es siempre muy compleja, porque todos somos violentados y todos violentamos, tanto en lo personal como en lo colectivo. No hay ningún país que se haya constituido sin violencia. Todas las fronteras son violentas, pero la mayoría de la gente las acepta y no las cuestiona.

Al mismo tiempo, yo quería pensar en la tristeza y el miedo que me causaban todas las muertes de pequeña. Cuando escuchaba que habían matado a alguien, me daba mucho miedo y sentía: “¿Por qué nos matamos?”. Pero también escuchaba y leía noticias de detenciones, torturas y gente que llevaba un montón de años en la cárcel. Tomaba conciencia de un pueblo oprimido que también estaba respondiendo a otras violencias que no se ven. No se puede hablar ni escribir de la misma manera desde todas las posiciones, porque no todas tienen el mismo poder. A través de la ficción y de Nagore podía explorar esos temas.

Dijiste que querías contar esa historia desde un cuerpo de mujer. ¿Por qué era importante para vos?

Tenía muchas ganas de hacer una relectura de nuestra historia desde esa perspectiva. Cuando nos hablaban de la lucha política y de la historia de Euskal Herria, yo sentía que siempre se hacía desde una mirada muy masculina, desde el cuerpo del luchador hombre. Y sentía que era muy diferente ser mujer en ese contexto. Nagore era una oportunidad para ello.

Ella también hace frente a esa opresión de una manera muy masculina, muy heroica, muy confrontativa. Pero en la confrontación, en el roce y en la lucha también ha habido mucho disfrute, porque había mucha colectividad y las calles estaban totalmente vivas.

En ese contexto, también aparecen nuevas formas de vivir la sexualidad y los vínculos. ¿Cómo convivían esa apertura y la experiencia de Nagore?

Después de décadas de dictadura, se abre un mundo en el que se puede hablar: entra la música, entra la cultura, entra la contracultura. Creo que hay una generación que de verdad cree que puede cambiar las cosas.

En ese contexto también hay gente que explora con el sexo, con las relaciones abiertas, con bailar y salir; que rompe los límites del cuerpo rígido, formal y católico del franquismo. Nagore nace en esos 80, además es hija de un bar y está atravesada por todos esos movimientos.

Por eso para ella es particularmente costoso parar de repente y sentirse castrada sexualmente. Es un personaje que pone mucho de lo erótico en las relaciones, en las reuniones, en la radio e incluso en cómo piensa.

Al comienzo, Nagore teme ser detenida, pero lo que llega es el diagnóstico. ¿Qué significa para ella esa diferencia?

La detención significaba miedo a las torturas y a la cárcel, pero en ciertos ámbitos también significaba haberse posicionado, haber puesto el cuerpo, haberse atrevido a vivirlo del todo. Creo que para Nagore el diagnóstico llega como un escenario que no espera de ninguna manera y que la desarma totalmente.

Además, repite la historia familiar. Siente que falla a su abuela, que falla a su padre, y no sabe cómo hacer frente. No hay un guion escrito. Para lo otro creo que había un guion, porque también era algo colectivo que le pasaba a más gente. Para ese diagnóstico, en 2010, ella no encuentra un guion para continuar.

Para Nagore, el sexo también parece ser una manera de construir vínculos. ¿Cómo pensaste esa dimensión?

Creo que se puede pensar el sexo como un borrado de la frontera del cuerpo. Somos cuerpos separados que de repente se unen. En el sexo puede haber algo confrontativo, ese roce inevitable y también algo que, si es consentido y tiene sentido, puede hacer desaparecer la frontera entre dos cuerpos. Creo que Nagore busca todo el rato fundirse en el otro.

Luego del diagnóstico se empareja con Luca y es una relación heterosexual que no se basa en lo erótico. Me apetecía escribir sobre eso porque no encontraba muchas ficciones de parejas heterosexuales donde lo erótico no fuese lo más importante. Creo que hay un montón de parejas así: a veces lo que sostiene una relación es lo conversacional, esa hermandad. Con Luca comparte ideas, conversaciones, paseos y series.

Escribir en euskera, traducir sin borrar el origen

¿Sentís una responsabilidad especial al narrar la historia vasca y llevarla a lectores de otras lenguas?

Intento siempre escribir lo más responsable, sensible y concretamente posible, pero no lo siento como una carga. Estamos muy acostumbradas a escribir primero para nuestra comunidad. Cuando escribimos en euskera, las lectoras y lectores que tenemos en mente son quienes leen en euskera y son nuestros lectores fieles.

Muchas veces nos preguntan por qué escribimos en euskera pudiendo escribir en castellano, porque supuestamente nos leería muchísima más gente. Pero son realidades diferentes. Después, cuando se traducen los textos, de a poco se nos va conociendo. Durante mucho tiempo se tradujo muy poca literatura en euskera al español. Por eso es tan importante que la editorial que nos publique en castellano entienda de dónde vienen esos textos y no esconda que son traducciones.

En la edición en castellano de Jenisjoplin hay un glosario, pero contaste que después revisaron esa decisión. ¿Por qué?

En los siguientes libros no hay glosarios. Mi traductora Arrate Hidalgo, que empezó a trabajar conmigo después de Jenisjoplin, me lanzaba una pregunta: “¿Cuáles son los pueblos, los grupos, los cuerpos, las historias que se pueden contar sin glosarios, sin cursivas y sin notas al pie?”. Lo que está en el centro.

Nadie te explica lo que es un hot dog, pero un plato chino te lo tienen que explicar o te lo ponen en una nota al pie. Eso te dice cuál es el sitio que tomamos como centro del mundo. En el trabajo con la editora, la traductora y las correctoras siento que los libros están bien cuidados y que tenemos la opción de ir negociando y aprendiendo juntas, respetando el origen.

La voz pública y el oficio de contar

Además de escribir, sos bertsolari. ¿Qué es el bertsolarismo?

Es una de las vertientes de la improvisación oral, como los payadores aquí, los repentistas en Cuba o las glosadoras y los glosadores en Mallorca y Menorca. El canto y la improvisación oral existieron como juego, como manera de contar lo que había pasado y como entretenimiento.

En Euskal Herria tuvo un proceso de modernización muy fuerte y hoy es una disciplina muy arraigada en la cultura. En nuestro caso, el verso tiene tres requisitos: una métrica exacta, rima consonante y una melodía. Según el tema y el tono que queramos dar a la improvisación, elegimos una melodía y cantamos. Hay actuaciones en calles, bares, teatros y en muchísimas situaciones de comunicación.

En tu ensayo Reverso también reflexionás sobre las mujeres y la voz pública. ¿Cómo surgió?

Es un ensayo feminista basado en testimonios de compañeras bertsolaris que desgrana mecanismos que operan para oprimir la voz pública de las mujeres. Parte del bertsolarismo, pero se puede extrapolar a otros ámbitos.

Lo escribí en nueve meses a partir de una charla que me encargaron para unas jornadas feministas, pero me di cuenta de que llevaba diez años investigando. Leía sobre arte y feminismo o literatura y feminismo y lo traía a la improvisación, porque como improvisadoras ponemos el cuerpo cada vez que subimos a un escenario.

La pregunta era cómo funcionan los mecanismos para dotar a unos cuerpos de autoridad y despojar a otros. Siempre hemos creído que, si controlas bien la técnica, recibirás los resultados. Y en parte sí, pero no es lo mismo escribir, cantar o improvisar desde un cuerpo que desde otro.

¿Cómo reconocés que hay una historia que querés escribir?

Hay historias que llegan accidentalmente: de repente ves un hilo que tira de ti y te dice “ven por aquí, investiga aquí”. Algunas nacen de algo que te ha pasado y sientes la necesidad de elaborarlo y convertirlo en otra cosa.

Yo vivo la escritura como un trabajo continuo de estar atenta y de hacer un seguimiento de las emociones, los pensamientos y los recuerdos. También trabajo mucho con la escucha. A veces te propones escribir una historia y no sale; otras, hay una fuerza que dice: “Quiero contar esta historia, quiero contar este espacio, quiero contar este tiempo, quiero contar este cuerpo”.

Creo que soy bastante mejor observando que inventando. Se trata también de poder inaugurar una mirada nueva para observar un espacio o algo que, de tan familiar, ni lo veías.