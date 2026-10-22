Últimas entradas para Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Las Pastillas del Abuelo volverán al Movistar Arena de Buenos Aires con dos recitales que prometen reunir a miles de fanáticos del rock nacional. La banda liderada por Juan Germán “Piti” Fernández se presentará el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre de 2026, con una propuesta especial que ubicará el escenario en el centro del estadio.

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La expectativa por los shows crece a medida que se acerca la fecha: la función del sábado ya agotó sus localidades, mientras que para el viernes quedan los últimos tickets. Los precios parten de los $90.000, aunque la disponibilidad y los valores finales deben verificarse en el sitio oficial del estadio.

Cuándo toca Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena 2026

Las Pastillas del Abuelo ofrecerá dos recitales en el estadio ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo. Las presentaciones tendrán formato 360°, con el escenario en el centro del recinto para que el público pueda disfrutar del espectáculo desde distintos ángulos.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Viernes 20 de noviembre de 2026: quedan las últimas entradas disponibles.

quedan las últimas entradas disponibles. Sábado 21 de noviembre de 2026: localidades agotadas, según la información publicada por el estadio.

En ambas jornadas, las puertas abrirán a las 19 y el show está programado para las 21.

Cuánto cuestan las entradas para Las Pastillas del Abuelo

Las entradas para Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena tienen precios desde $90.000. El valor final depende del sector elegido y de las localidades disponibles.

Para comprar los tickets, los interesados deben ingresar a la web oficial del Movistar Arena, buscar el evento de Las Pastillas del Abuelo y comprobar qué ubicaciones continúan disponibles para el viernes 20 de noviembre.

Las Pastillas del Abuelo.

El estadio también informa que es necesario contar con una cuenta en su portal de venta. Se permite adquirir hasta seis entradas por transacción.

Las Pastillas del Abuelo: un regreso con formato 360° y canciones nuevas

Con más de dos décadas de trayectoria, Las Pastillas del Abuelo construyeron una identidad propia dentro del rock argentino, con canciones que combinan rock, reggae, ska y otros ritmos, además de letras centradas en los vínculos, las experiencias cotidianas y las contradicciones de la vida.

El regreso al Movistar Arena llega en una nueva etapa creativa para el grupo, que continúa presentando material de su disco Vínculos. Entre los adelantos se encuentran Una Contra Otra, Excusa y Tarot, canción inspirada en los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella.

La propuesta 360° suma un atractivo especial a las dos fechas: el escenario estará ubicado en el centro del estadio, con el público alrededor. Así, la banda combinará sus nuevas canciones con un repertorio que acompañó a distintas generaciones de seguidores.

Con una de las dos funciones ya agotada, el recital del viernes 20 de noviembre aparece como la última oportunidad para quienes todavía buscan entradas para ver a Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena antes del cierre de año.