El productor estadounidense Gerald R. Molen, reconocido por su extensa trayectoria en Hollywood y por haber participado en algunas de las películas más exitosas de las últimas décadas, murió a los 91 años. Entre sus trabajos más destacados se encuentran La lista de Schindler, Jurassic Park, Rain Man y Hook. Su fallecimiento fue comunicado por sus familiares.

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La noticia fue difundida por su sobrina nieta, Rachel Lorraine Pullan, a través de una publicación en Instagram. En su mensaje, recordó al productor y destacó tanto sus valores personales como el recorrido que construyó dentro de la industria cinematográfica. "Fue un gran hombre, con un gran sentido de la moral y una integridad intachable", escribió Pullan. También repasó sus comienzos profesionales, cuando ingresó a un estudio cinematográfico realizando tareas vinculadas al traslado de elementos de escenografía, hasta conseguir avanzar dentro de la industria y convertirse en productor.

Molen fue uno de los colaboradores habituales del director Steven Spielberg. Su primer trabajo junto al cineasta se produjo en 1985, cuando se desempeñó como jefe de producción de El color púrpura. Aquella experiencia fue determinante para su carrera: posteriormente, Spielberg le propuso incorporarse como productor a sus proyectos.

Su primera participación en una producción de Amblin Entertainment llegó en 1987, con Nuestros maravillosos aliados, donde trabajó como productor asociado. Un año después, participó como coproductor de Rain Man, la película dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. En 1991 llegó otro paso importante en su trayectoria: produjo Hook, la película de Spielberg protagonizada por Robin Williams. Más adelante, fue designado jefe de producción de Amblin, desde donde supervisó diferentes proyectos, entre ellos Los Picapiedra, Una pandilla de pillos, Pequeños gigantes, Casper y Twister.

Steven Spielberg, Gerald R. Molen y el equipo detrás de La lista de Schindler.

El día que ganó un Oscar por La lista de Schindler y su personaje en Jurassic Park

Entre sus colaboraciones más importantes con Steven Spielberg sobresalen dos películas fundamentales de la década de 1990: Jurassic Park -donde también interpretó al veterinario Jerry Harding (véase la escena de la Triceratops enferma) y La lista de Schindler. Esta última significó uno de los mayores reconocimientos de su carrera profesional. Molen obtuvo el Oscar a la mejor película por su trabajo como productor de La lista de Schindler, junto con Steven Spielberg y Branko Lustig. La producción se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de la filmografía del director y obtuvo siete premios de la Academia en 1994.

Su vínculo profesional con Spielberg continuó con otras producciones destacadas, como El mundo perdido y Minority Report. De esta manera, Molen construyó una trayectoria asociada a algunos de los grandes éxitos comerciales y artísticos del cine estadounidense. Entre sus últimos proyectos como productor se encuentra Beyond the Medal, una serie antológica de temática bélica que reconstruye historias reales de militares estadounidenses que recibieron la Medalla de Honor, una de las máximas distinciones militares de ese país.