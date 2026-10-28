De qué trata y reparto de "Primate", la película de Netflix para ver el fin de semana del sábado 31 de octubre y 01 de noviembre de 2026

Netflix ha sacudido su catálogo con la llegada de Primate, una intensa y claustrofóbica propuesta de terror que ha escalado en las tendencias de la plataforma. Dirigida por Johannes Roberts, especialista en supervivencia, la historia sigue a una joven universitaria que regresa a su hogar en el estado de Hawái para el verano. Lo que prometía ser un reencuentro familiar pacífico se transforma en una pesadilla sangrienta cuando el querido chimpancé de su difunta madre contrae rabia y desata un frenesí salvaje. En apenas 88 minutos, el largometraje inyecta una dosis constante de adrenalina, convirtiendo un entorno paradisíaco en una absoluta trampa mortal.

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Reparto de "Primate": una masacre familiar

El núcleo dramático recae sobre un sólido elenco encabezado por Johnny Sequoyah, acompañada por Jessica Alexander y el ganador del Óscar: Troy Kotsur. A medida que avanza la trama, el chimpancé, considerado miembro de la familia, experimenta un deterioro físico por la enfermedad. Este cambio convierte al animal en un depredador implacable. Con el padre ausente y sin ayuda externa, la tensión escala brutalmente. El primate comienza a acechar y asesinar violentamente a varios miembros de la familia y allegados que buscan refugio. Las escenas explotan el terror corporal y la desesperación ante un ser dotado de fuerza descomunal y conocimiento del hogar.

Protagonistas de "Primate". (Crédito de foto: Netflix)

Referentes cinematográficos y la visceralidad del horror animal

En sus bases conceptuales, Primate dialoga directamente con los grandes clásicos del cine de supervivencia y el terror de criaturas, donde la naturaleza se vuelve en contra de los humanos. Evoca inevitablemente a obras tan emblemáticas como Cujo de Stephen King, donde un animal doméstico muy querido se transforma en una letal amenaza debido a la rabia, así como a la tensión claustrofóbica de producciones de género moderno. No obstante, el gran acierto del director está en explotar el horror animal desde una perspectiva puramente psicológica: el miedo no surge únicamente de una bestia salvaje o desconocida, sino de la dolorosa y desgarradora traición de aquello que se amaba con ternura dentro del propio entorno cotidiano.

Elegir un chimpancé como antagonista central, es aprovechar el hilo evolutivo de los simios. Estas criaturas comparten un inquietante parecido tanto físico como gestual con los humanos, lo que intensifica notablemente el desconcierto. De este modo, la película logra redefinir el peligro en el hogar, convirtiendo los lazos afectivos del pasado en una trampa macabra, claustrofóbica y visceral.