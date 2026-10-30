De qué trata y reparto de "Cuando acecha la maldad", la película de Netflix para ver el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de 2026

El cine de terror contemporáneo encontró en el cono sur una de sus voces más aterradoras y premiadas gracias a una propuesta que de horror sobrenatural. Cuando acecha la maldad, estrenada en 2023 y dirigida por Demián Rugna, sacudió los cimientos del circuito internacional con una pesadilla sin concesiones, donde el miedo domina cada rincón. La obra argentina propone una inmersión absoluta en un universo implacable y perturbador que mantiene al espectador al borde del colapso.

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La opción ideal para este fin de semana

Si estás buscando este fin de semana una experiencia cinematográfica intensa que te quite por completo el sueño, esta historia es la alternativa perfecta, ideal para ver en el marco de Halloween. Protagonizada por Ezequiel Rodríguez y Demián Salomón, junto a un sólido elenco que completan Silvina Sabater, Luis Ziembrowski, Virginia Garófalo y Emilio Vodanovich, la trama sigue a dos hermanos que viven en una zona rural apartada y descubren un horror inimaginable: un vecino está embichado, es decir, poseído por un demonio que se prepara para nacer y traer el mal absoluto al mundo. En su desesperación por evitar la catástrofe, deciden cargar al cuerpo corrompido y abandonarlo lejos de sus tierras.

Sin embargo, este intento por contener la plaga demoníaca provoca el efecto contrario. A partir de ese momento, la infección desata una ola de violencia sanguinaria e incontenible que destroza familias, destruye lazos de confianza y convierte a toda la comunidad en un escenario de puro y absoluto caos donde ninguna regla lógica, salvavidas o acto de fe sirve para salvarse del desastre inminente.

"Cuando acecha la maldad", una película argentina. (Crédito de foto: Machaco Films)

Rodaje, producción y recepción

Detrás de su asombroso despliegue visual, la película combina locaciones reales con técnicas de vanguardia. Parte de su realización se llevó a cabo en la Provincia de Buenos Aires y se apoyó en estudios locales, utilizando producción virtual para recrear los siniestros parajes rurales sin perder autenticidad.

En cuanto a su recepción crítica, triunfó en portales especializados. Rotten Tomatoes, un sitio web estadounidense que agrupa reseñas de críticos profesionales y del público, la consagró con un impresionante 96% por ciento de críticas positivas. Por su parte, IMDb, una masiva base de datos en línea donde millones de usuarios califican producciones, le otorga una nota cercana al 7/10. Finalmente, en Letterboxd, la popular red social y bitácora digital de cinéfilos donde se evalúan los filmes mediante un sistema de estrellas, la película cosecha un promedio sobresaliente que ronda los 4.1 de 5. Esta es una película considerada una auténtica joya moderna del terror latinoamericano.