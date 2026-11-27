La miniserie El crimen de Pazos aterriza en Netflix como una propuesta de suspenso policial y drama íntimo que explora los silencios, las lealtades y ciertas fracturas de una comunidad aislada. En términos generales, la ficción sigue la investigación de un homicidio que altera la aparente calma cotidiana de un pueblo marcado por los viejos vínculos, las rencillas heredadas y una desconfianza que se vuelve asfixiante a medida que avanzan las pesquisas. Con un tono sobrio y una atmósfera densa, la miniserie construye su relato alrededor de la tensión entre lo que se dice en voz alta y lo que cada vecino prefiere ocultar cuando la sospecha toca la puerta equivocada.

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Trama y personajes: una red de sospechas bajo la lupa

A medida que la historia avanza, El crimen de Pazos profundiza en el recorrido de los investigadores que intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y desarmar una versión inicial demasiado prolija para ser cierta. Cada episodio suma capas de complejidad al mostrar cómo un suceso violento expone secretos familiares, favores pendientes y rivalidades que parecían enterradas.

Tristán Ulloa encabeza el elenco como el sargento Elías Lago, un investigador obstinado convencido de que el marido no es inocente y dispuesto a chocar con las trabas del sistema para proteger a la mujer. A su lado trabajan Carlos Blanco como el agente Turrientes ("Turri") y Fer Fraga como el joven policía Barreiro.

Miguel Borines interpreta a Aniceto, el esposo de aspecto afable y querido por el vecindario, mientras que Esther Hedo da vida a Irene Freire, la víctima del ataque, y Verónica Sánchez aparece como la jueza Begoña Loiro, recién llegada al lugar y enfrentada a la decisión sobre medidas cautelares.

Parte del elenco de "El crimen de Pazos". (Crédito de foto: Netflix)

Un caso de la vida real en Galicia, España

La miniserie se inspira en un hecho real ocurrido en Pazos, una localidad de Verín, en la provincia de Ourense, Galicia, España. El 2 de abril de 2015, Isabel Fuentes, de 66 años, sufrió un brutal ataque a martillazos por la espalda en su casa, y su marido, Aniceto Rodríguez Caneiro, de 77 años, alegó un robo.

Aunque la policía sospechó de un femicidio y pidió una orden de alejamiento, esta no se dictó por falta de pruebas suficientes y el hombre mantuvo el acceso al centro sanitario. El 8 de mayo de 2015, mientras Isabel permanecía internada en el Hospital Universitario de Ourense, él la apuñaló mortalmente y luego se autolesionó; más tarde, en 2017, fue condenado a 31 años de prisión.