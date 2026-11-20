ChiaroScuro es una serie italiana de misterio y policial estrenada en noviembre de 2026 en Netflix. Dirigida por Jan Maria Michelini y compuesta por ocho episodios, la producción llega a la plataforma con un tono muy ágil y elegante que combina investigación criminal, tensión familiar y guiños constantes a la historia del arte.

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Crímenes en clave pictórica y un elenco coral

La trama arranca cuando es descubierto un cadáver en un museo de Roma, dispuesto de manera que remite a una pintura clásica. Para descifrar el mensaje oculto detrás de la escena, la policía recurre a Cosmo Speranza, un experto y asesor de arte con ojo clínico para detectar falsificaciones. Su colaboración con la Brigada Móvil se vuelve cada vez más personal a medida que se comenten más asesinatos y estos se entrelazan con secretos familiares y con la inquietante muerte de su padre, Rufo Speranza. Entre pistas ambiguas, sospechas y chispas de humor, la investigación obliga a Cosmo a revisar aquello que creía saber sobre su propia historia.

El elenco está encabezado por Pierpaolo Spollon como Cosmo y Andrea Lattanzi como el inspector Angelo Tiberi, un policía metódico y prudente que contrasta con los métodos poco convencionales de su compañero. A su lado brillan Matilde Gioli como Leda Speranza, Romana Maggiora Vergano como Eleonora Quarto, Aurora Giovinazzo como Mia Keller, Alessandro Preziosi como Rufo Speranza y Federico Tocci como el comisario Camillo Panunzi, junto a la participación especial de Paz Vega.

"ChiaroScuro", serie italiana de ocho episodios. (Crédito de foto: Netflix)

Rodaje entre museos, calles romanas y el Lacio

Realizada por Lux Vide junto a Netflix, y con banda sonora original de Calibro 35, la producción inició su rodaje en la primavera de 2025 en la región del Lacio, con Roma como eje narrativo y visual. Grabar en la capital italiana implicó alternar escenarios emblemáticos, como el Panteón, el Circo Máximo, los Foros Imperiales, el Colosseo, las Termas de Caracalla y el lungotevere, con espacios culturales y museísticos clave, entre ellos la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, el MAXXI, el Palacio Barberini, Villa Medici y el Museo Etrusco de Villa Giulia.

La cámara también salió del circuito monumental para mostrar la Roma cotidiana en barrios como el Pigneto y Tor Tre Teste, además de trasladarse fuera de la ciudad a Formello y al Parque de los Monstruos de Bomarzo, en Viterbo. Ese contraste entre luz y sombra, patrimonio y calle, termina convirtiendo el territorio en otro personaje de la serie.