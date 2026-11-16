Tommy Lee Jones, 80 años: “No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos de legado”

Con más de cinco décadas de trayectoria en Hollywood, un premio Oscar y personajes que quedaron en la memoria del cine, Tommy Lee Jones no parece demasiado preocupado por la huella que dejará su carrera. A los 80 años, el actor estadounidense sostiene que no piensa en términos de legado ni busca construir una filmografía atravesada por un hilo conductor. “No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos de legado”, afirmó en una entrevista con la revista Esquire, en la que también habló sobre su oficio, sus convicciones y su regreso a la televisión con la segunda temporada de The Lowdown.

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Reconocido por sus actuaciones en películas como El fugitivo, Asesinos por naturaleza, Hombres de negro y Sin lugar para los débiles, Jones construyó una carrera marcada por personajes de carácter fuerte y una presencia inconfundible en pantalla. Sin embargo, cuando le preguntaron si encontraba una conexión entre los distintos papeles que interpretó a lo largo de los años, descartó que existiera una estrategia detrás de sus elecciones.

“No creo que haya una línea deliberada que conecte a todos los personajes que interpreté”, explicó. Para el actor, cada interpretación se construye a partir de las experiencias personales acumuladas: “Todos están construidos a partir de la experiencia”.

Tommy Lee Jones y su mirada sobre la actuación

Durante la conversación con Esquire, Jones también se refirió a su manera de abordar el trabajo actoral. Para explicarla, mencionó el ensayo Tradición y talento individual, de T. S. Eliot, y describió las interpretaciones como una combinación de fragmentos de la vida, las ideas y las experiencias de quien las lleva adelante, organizados dentro de una estructura dramática.

De todos modos, el actor reconoció que no disfruta demasiado hablar sobre su profesión. “Me resulta aburrido hablar de actuación”, respondió cuando le preguntaron por su interés en reflexionar sobre el oficio. Tampoco quiso definir su trabajo como una forma de arte: “No. En realidad no. No sé qué es”, contestó ante esa posibilidad.

En la entrevista también habló de sus lecturas y de su relación con la religión. Jones contó que está estudiando la historia de Texas a partir de una biografía política del expresidente estadounidense James K. Polk, a la que considera un buen punto de partida para comprender la historia moderna de ese estado.

Sobre su fe, vinculada con la iglesia bautista del sur en la que creció, fue contundente: “La cuestión es: o crees en Dios o no. Yo sí”. Aunque cuestionó algunos aspectos de las religiones organizadas, consideró que pueden conducir a una comprensión de la divinidad.