Grande de España, la miniserie de comedia dramática que llegó al Top 10 de Netflix

Netflix incorporó a su catálogo "Grande de España", una miniserie española que combina comedia dramática y humor negro para contar una historia atravesada por conflictos personales y familiares.

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De sólo seis episodios, la producción consiguió ubicarse entre las series más vistas de la plataforma en Argentina: alcanzó el cuarto puesto del ranking semanal correspondiente al período del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

La propuesta se suma así a los títulos que despertaron interés entre los suscriptores locales, con una historia que cruza situaciones cotidianas, tensiones y momentos de humor incómodo.

¿De qué trata Grande de España, la miniserie española que se metió en el Top 10 de las más vistas?

La trama gira en torno a don Leandro, un marqués que atraviesa una profunda crisis económica, aunque intenta conservar los privilegios y las costumbres de la aristocracia. Su mayor aspiración es recibir el reconocimiento de Grande de España, pero las deudas amenazan con dejarlo sin el patrimonio que sostiene su estilo de vida.

Para evitar la ruina, decide poner a la venta el antiguo palacete familiar, ubicado en Madrid. La posibilidad de concretar el negocio aparece cuando Sofía Carrington, una empresaria adinerada, se interesa por la propiedad. Sin embargo, a medida que avanzan las negociaciones y crece la cercanía entre ambos, comienzan a salir a la luz secretos y engaños que complican el acuerdo.

El protagonista es interpretado por Antonio de la Torre, mientras que Alexandra Jiménez encarna a Sofía. El elenco también cuenta con Enric Benavent, Fernando Andina, Teresa Rabal, Mercedes Sampietro y Celia de Molina.

Creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, quienes también estuvieron a cargo de la dirección y el guion, la ficción utiliza el humor negro para satirizar las apariencias, las diferencias sociales y la obsesión por conservar el estatus.

Ficha técnica de Grande de España