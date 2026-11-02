Teresa Parodi, folklorista: "Un Estado presente garantiza que cualquier niño pueda ser quien quiera ser"

Teresa Parodi profundizó en su visión sobre la actualidad social y política tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado Hasta que amanezca. En un escenario donde resuenan con fuerza discursos individualistas y lógicas vinculadas a la meritocracia, la artista reflexionó con profundidad sobre la urgencia de preservar lazos comunitarios y de reivindicar el papel indelegable de las instituciones públicas.

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La exministra de Cultura de la Nación puso el foco en la necesidad imperiosa de contar con un Estado activo que actúe como red de contención y promueva una verdadera igualdad de oportunidades. Para ilustrar este concepto, la compositora interpeló directamente a la sociedad sobre las limitaciones estructurales que enfrentan los sectores más vulnerables: "Si hay un Estado presente podés garantizar que cualquier niño pueda ser quien quiera ser", afirmó en diálogo con El Planeta Urbano y advirtió al mismo tiempo sobre el peligro de excluir a aquellos jóvenes que no poseen antecedentes artísticos ni recursos económicos en su entorno familiar.

En sintonía con su trayectoria artística y su incansable compromiso social, la autora de clásicos populares remarcó que el arte cumple un rol transformador insustituible al estructurar comunidad y funcionar como un mecanismo legítimo de resistencia colectiva. En franca oposición al paradigma del "sálvese quien pueda", Parodi destacó la vitalidad de las nuevas generaciones de músicos y la importancia de sostener espacios de encuentro, educación pública y defensa de los derechos adquiridos.

Asimismo, la folklorista reflexionó sobre la misión primordial de los creadores frente a las coyunturas adversas y señaló que un artista no debe limitarse a brindar respuestas complacientes, sino asumir la tarea de incomodar e interpelar a la sociedad. De este modo, consolidó la premisa de que, aun en los momentos más oscuros, la cultura y la sensibilidad colectiva permanecen firmes como los únicos refugios capaces de transformar la realidad y construir un porvenir más justo.

Teresa Parodi.

Teresa Parodi, sobre el nuevo auge del folklore en Argentina

El análisis sobre la vigencia de la música de raíz y su vínculo con las nuevas expresiones musicales fue abordado por la cantante e investigadora Parodi, quien examinó la manera en que los artistas jóvenes dialogan de forma natural con el cancionero tradicional. La referente trazó un paralelismo entre el recorrido de las figuras históricas y las producciones del presente, destacando la permanencia del género en el ámbito cotidiano.

"Yo creo que el folklore volvió a tener presencia, aunque en realidad siempre estuvo. Es muy central porque todos queremos escuchar todo eso. Y las nuevas generaciones, sobre todo los pibes que vienen del interior, escucharon folklore en sus casas", sostuvo la artista.