Teresa Parodi recordó su vínculo con la música en la niñez y reveló el impacto que el clásico El arriero va ejerció a lo largo de su vida y su trayectoria artística. La cantautora correntina aludió a la composición de Atahualpa Yupanqui publicada el 27 de diciembre de 1944; obra que se consolidó como un himno del folklore argentino y un símbolo de protesta social gracias a su estribillo sobre la desigualdad en el trabajo rural.

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Parodi recordó que el primer contacto con la pieza ocurrió durante su infancia, cuando la fuerza poética del texto le generó una profunda impresión emocional. "El arriero de Yupanqui es una de las canciones que más me han conmovido desde siempre. Creo que fue la primera con la que sentí un nudo en la garganta, siendo muy pequeña, cuando la letra me resonaba en el alma repitiendo: Las penas y las vaquitas, se van por la misma senda/las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas", expresó sobre aquella primera escucha.

La folklorista vinculó la comprensión temprana de esos versos con sus vivencias familiares en el campo de su abuela en la provincia de Corrientes, donde observaba de cerca las tareas de los trabajadores rurales junto a su padre. "Conozco de niña aquellos oficios del campo. Tal vez por eso podía contar la historia con esa certeza", explicó la intérprete de Pedro Canoero y evocó las jornadas de la peonada bajo el clima extremo y las largas ausencias familiares que definían la soledad del oficio descrito por Yupanqui.

Esa vivencia también marcó su debut escolar con la canción durante un acto del 25 de mayo, una instancia que recuerda con especial nitidez por el peso simbólico que implicaba asumir esa narración frente al público. "Me sentía asustada cuando la cantaba pero aquellos versos poderosos me hicieron poner de pie tan erguida, con la responsabilidad de tener que contar algo que le sucedía a otros. Esos otros que Yupanqui traía a nuestros ojos y nuestro corazón en su bellísima pluma", detalló Teresa en una nota publicada en Página 12 en 2010.

Atahualpa Yupanqui.

Teresa Parodi y su "cuenta pendiente" con El Arriero Va

A pesar de la relevancia que la obra tiene en su formación, la música reconoció que nunca se animó a registrarla en estudio debido al respeto que le impone la versión original y a la dificultad de hallar una impronta propia. "No grabé, sin embargo, nunca El arriero. Tal vez porque tiene tantísimas versiones. Tal vez porque en ninguna voz puede sonar tan verdadera como en la de él. Tal vez porque no podía encontrar una manera de hacerla que me resultara a la altura", confesó sobre esa deuda pendiente en su discografía.

En su análisis sobre la vigencia del repertorio folklórico en la actualidad, Parodi destacó la relectura realizada por la banda de rock Divididos como un puente fundamental para acercar la poesía de Yupanqui a los oyentes más jóvenes. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de abordar la canción en el futuro si logra encontrar el enfoque adecuado: "Si alguna vez junto coraje y encuentro un lenguaje sonoro y expresivo que me arrime a lo que siento por esta emblemática canción, no sé pero ojalá suceda, tal vez, digo, me anime y la grabe. Por qué no".