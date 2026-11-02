Tenía 64 años: dolor en la música mundial por la repentina muerte de un ícono

El panorama musical internacional atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte del legendario músico Juan Atkins a los 64 años. Reconocido mundialmente como uno de los padres fundadores del techno de Detroit y una influencia fundamental dentro de la cultura dance, el artista fue hallado sin conciencia en su cuarto de hotel en la Ciudad de México y su partida deja un vacío imborrable en la historia de la música electrónica contemporánea.

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La triste noticia trascendió a través de su agencia de representación, Greensmith Artists, en declaraciones vertidas al portal especializado Resident Advisor. Según informaron las fuentes oficiales, Atkins fue encontrado de manera previa a un concierto programado en dicha ciudad, y los profesionales médicos declararon su deceso tras trasladarlo a un centro hospitalario.

El artista estadounidense ostenta el hito histórico de ser el pionero en utilizar el término "techno" para definir esta vertiente electrónica contundente. Su visión vanguardista se anticipó a la consolidación de un estilo que, al día de hoy, permanece como uno de los pilares constitutivos y más importantes de la música dance a nivel global.

La trayectoria de Atkins transformó por completo la escena global a partir de una propuesta sonora brillante y mecanicista que dominó las pistas de baile de todo el mundo. Sus primeras composiciones integrando el dúo Cybotron y sus posteriores lanzamientos bajo el seudónimo Model 500 construyeron un universo sonoro capaz de fusionar el ritmo bailable con profundas atmósferas inspiradas en la ciencia ficción.

Juan Atkins.

Luto en la músico por la muerte de un ícono brasileño

El ámbito de la música latinoamericana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido internacionalmente como Netinho. El referente del género axé murió a los 60 años en un centro de salud de Salvador de Bahía, ciudad donde permanecía internado a raíz de las complicaciones derivadas de un linfoma no Hodgkin, diagnóstico oncológico que le había sido detectado en marzo de 2025.

Reconocido popularmente por ser el autor e intérprete del éxito La isla del sol (Milla), el artista brasileño fue una figura fundamental para la proyección internacional de los ritmos festivos del nordeste de su país. Durante la década de 1990 alcanzó el punto más alto de su carrera, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la música tropical en toda la región.