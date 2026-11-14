Tenía 62 años: dolor en la música argentina por la muerte de un emblema marplatense

La escena del rock independiente argentino atraviesa un profundo duelo tras confirmarse el fallecimiento de Marcelo Fabián Sacco a los 62 años. El cantante y músico fue una figura emblemática del punk rock en Mar del Plata, donde dejó una huella imborrable entre colegas, seguidores y seres queridos gracias a su compromiso con la autogestión y los escenarios locales.

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Nacido el 20 de mayo de 1964, Sacco forjó su propia identidad dentro de la cultura marplatense, más allá de su lazo familiar como hermano del recordado campeón mundial de boxeo Uby Sacco, quien falleció en 1997. Su participación activa en el circuito alternativo comenzó en la década de 1990 y se sostuvo ininterrumpidamente lejos de las estructuras comerciales, impulsando recitales y espacios colectivos para el desarrollo del género en la ciudad balnearia.

La trayectoria artística del vocalista estuvo marcada por proyectos fundamentales para la historia sonora de su ciudad. A principios de los años noventa formó parte de Mal de Parkinson, una agrupación surgida en el ámbito local que logró trascender las fronteras de Mar del Plata y alcanzar proyección a nivel nacional.

Años después, en 2004, Sacco dio un nuevo paso en su carrera al fundar la banda The Garkas junto al guitarrista Ariel Biondi. El músico lideró y sostuvo este proyecto durante más de veinte años, período en el que su voz se convirtió en una presencia habitual de las noches de conciertos y los encuentros de bandas que definieron el pulso del rock marplatense.

Marcelo Sacco.

Dolor en la cultura argentina por la partida de Marcos Camino

Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de Los Palmeras, falleció a los 76 años en la ciudad de Santa Fe. Según informaron medios locales, el cuerpo del músico fue hallado en su estudio de grabación personal.

Camino sostuvo una trayectoria de más de cinco décadas al frente de la agrupación, rol desde el cual impulsó la expansión de la cumbia santafesina hasta transformarla en un fenómeno popular a nivel nacional. La ejecución de su acordeón representó uno de los pilares sonoros del conjunto, dando forma a un repertorio que logró trascender distintas generaciones.

El músico fundó y lideró Los Palmeras junto al cantante Rubén "Cacho" Deicas, consolidando una dupla artística fundamental en la historia del género. Durante más de cinco décadas, ambos encabezaron la proyección del grupo y logró que la banda trascendiera los límites de Santa Fe para convertirse en un referente indiscutido de la música tropical argentina.