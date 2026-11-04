Tenía 35 años: dolor en la música por la muerte de un ícono tras luchar contra el cáncer

El ámbito de la música atraviesa un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de Nicole Taylor, integrante de la agrupación Taylor Red, a los 35 años. La artista murió el pasado 28 de septiembre como consecuencia de un agresivo cáncer de mama, según informaron sus hermanas a través del sitio web oficial del grupo y en una emotiva despedida pública.

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La noticia se conoció luego de que su familia llevara a cabo un funeral privado en estricta intimidad. Nicole formaba el trío musical junto a sus hermanas trillizas, Nika y Natalie Taylor, quienes compartieron un video en las redes sociales para relatar la incansable lucha que su hermana llevó adelante desde que recibió el diagnóstico inicial en el año 2022.

A lo largo de su tratamiento, la cantante afrontó la situación con una notable templanza y un mensaje constante de optimismo para su entorno cercano. "No vamos a vivir con temor durante todo esto", solía repetirle a sus seres queridos, según recordaron sus hermanas. Su perseverancia se reflejó en su rutina diaria, al punto de continuar practicando entrenamiento intensivo de CrossFit mientras recibía sus sesiones de quimioterapia.

Aunque en una primera etapa los médicos señalaron que había respondido favorablemente a los tratamientos y se la declaró libre de enfermedad, el cuadro avanzó más tarde hacia la etapa 4. Pese a que los pronósticos médicos le estimaban tres meses de vida tras la progresión del cáncer, la artista logró batallar y vivir un año más. Durante ese período final, según expresaron Natalie y Nika, se enfocó en mantener la esperanza, viajar, trabajar arduamente y disfrutar del tiempo junto a su familia.

Hermanas Taylor.

Quiénes fueron las Taylor Red

En cuanto a la trayectoria del trío, las hermanas nacieron el 18 de marzo de 1991 y conformaron inicialmente la agrupación musical Red Roots en el año 2010. Bajo esa denominación, lanzaron su álbum de estudio debut homónimo en 2011, al que le siguieron los discos The Middle of Nowhere en 2012 y Triplicity en 2014, consolidando su presencia en la escena.

Posteriormente, la formación firmó un acuerdo con el sello Inpop Records en 2015 y adoptó de manera definitiva el nombre Taylor Red. En esta nueva etapa, el trío presentó en 2021 el sencillo Country Money, uno de los lanzamientos más representativos de su catálogo. Al recordar el recorrido personal y artístico de su hermana, Nika y Natalie Taylor remarcaron que, a lo largo de toda su vida, Nicole mantuvo una fe profunda e inquebrantable.