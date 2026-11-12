Tenía 28 años: dolor por la muerte de un ícono de la música urbana argentina

La escena musical argentina atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte de Marcos Daniel, conocido artísticamente como Apolo Kidd, a los 28 años. El fallecimiento del joven músico, compositor y productor ocurrió el pasado sábado 7 de noviembre, según informó su círculo íntimo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

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La familia del artista compartió la dolorosa noticia con sus seguidores y detalló los difíciles momentos que el joven atravesó en el último tiempo en su búsqueda por abrirse camino dentro de la industria musical. El texto oficial señaló que el productor enfrentó situaciones complejas, vínculos desfavorables y contratos abusivos que derivaron en mecanismos de extorsión, generando una presión y un estrés emocional que no logró superar.

"A pesar de su esfuerzo y el apoyo de su familia y gran parte de su entorno, también enfrentó situaciones muy difíciles. Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión, distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar", expresaron los allegados de Apolo Kidd en el comunicado.

El entorno del músico destacó la dedicación incansable con la que construyó su carrera, respaldado siempre por el afecto de sus padres, hermanos y amigos que lo acompañaron tanto en las buenas como en las malas etapas de su vida. Su familia remarcó la versatilidad creativa del artista, quien poseía una capacidad innata para abordar múltiples estilos musicales y proyectar un futuro sólido en la escena nacional.

Apolo Kidd.

Para cerrar el mensaje público, sus seres queridos agradecieron las muestras de cariño recibidas por parte de los fanáticos y eligieron recordarlo a través de su legado humano y artístico. "Queremos recordarlo siempre por su enorme talento, su dedicación incansable y su lucha como artista, productor, compositor y cantante, pero por sobre todas las cosas un ser humano con un corazón enorme, que lo que más deseaba era el trabajar por la felicidad de todos los que amaba", concluyeron con una sentida despedida.

Dolor en la cumbia por la muerte de Marcos Camino

Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de Los Palmeras, falleció a los 76 años en su estudio de grabación ubicado en la ciudad de Santa Fe. El deceso del músico marca el final de una trayectoria fundamental para la cultura popular argentina; Camino sostuvo una carrera de más de cinco décadas al frente de la agrupación, siendo una pieza clave en la expansión de la cumbia santafesina hacia todo el territorio nacional.

El artista fundó y lideró el conjunto junto al vocalista Rubén "Cacho" Deicas, consolidando una dupla artística que perduró durante medio siglo. Bajo su conducción, el grupo trascendió las fronteras de su provincia natal para posicionarse como uno de los principales referentes de la música tropical en el país.