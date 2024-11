"No me peguen, soy Giordano": la verdadera historia detrás de la histórica frase de Roberto Giordano

Tras su muerte, se conoció la verdadera historia detrás de la histórica frase de Roberto Giordano.

Murió Roberto Giordano. Y la frase "No me peguen, soy Giordano" se convirtió en un ícono del habla popular argentina gracias a su singular mezcla de humor, escándalo mediático y la fama de su protagonista, el excéntrico estilista y empresario Roberto Giordano. Este episodio, que marcó un hito en los años 90, es un ejemplo de cómo una situación insólita puede transformarse en un fenómeno cultural que trasciende décadas.

El contexto del escándalo de Roberto Giordano

Roberto Giordano era una figura mediática reconocida por sus llamativos desfiles de moda, sus peinados icónicos y su personalidad extravagante. Durante los años 90, estos desfiles se transmitían por televisión y eran sinónimo de glamour y ostentación, reuniendo a modelos de renombre y figuras del espectáculo. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de controversias.

El 27 de noviembre de 1995, en el estacionamiento del estadio Monumental de River, Giordano dejó para la historia una de las frases más icónicas asociadas a su figura. En medio de un tenso momento con la hinchada del club, intentó evitar una agresión física identificándose como el reconocido estilista que era en aquel entonces. Con evidente nerviosismo, exclamó: "¡Por favor, no me peguen! ¡No me peguen, soy Giordano!".

De la anécdota al fenómeno popular de Roberto Giordano

La frase se viralizó rápidamente, aunque en ese momento no existían las redes sociales. Los medios argentinos y uruguayos cubrieron el hecho con lujo de detalles, y los programas de humor y parodias televisivas no tardaron en capitalizar la ocurrencia. Actores y comediantes comenzaron a utilizarla en sketches, convirtiéndola en sinónimo de excusas desesperadas o de situaciones ridículas con un toque de victimismo.

El impacto fue tal que "No me peguen, soy Giordano" trascendió su contexto original y se instaló en el imaginario colectivo como una expresión humorística para suavizar conflictos o burlarse de actitudes exageradas.

El legado cultural de la frase "No me peguen, soy Giordano"

Hoy, la frase sigue vigente en la memoria de los argentinos, especialmente entre quienes vivieron la explosión mediática de los 90. Roberto Giordano, por su parte, continuó su carrera en el mundo de la moda, aunque con menos protagonismo en los medios. La expresión, sin embargo, se mantiene como un recordatorio de una época en la que los personajes públicos podían convertirse en leyendas del habla popular casi sin quererlo.

"¡No me peguen, soy Giordano!" es mucho más que una frase: es un testimonio del ingenio argentino para transformar cualquier situación en una oportunidad para el humor.