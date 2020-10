Murió por coronavirus el actor Hugo Arana

El actor Hugo Arana falleció a los 77 años como consecuencia de coronavirus en el Sanatorio Colegiales. El actor había ingresado por un accidente domestico.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, informó la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de de Twitter.



Días atrás, Arana, quien se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus. “Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

"Llegué a casa y lo encontré tirado en el living", informó su hijo Juan días atrás sobre el accidente que derivó en la internación del histórico actor. A arana le quedó un hematoma y por eso quedó internado en Colegiales. Al realizarle una tomografía en un uno de sus pulmones, los médicos percibieron algunas señales negativas y terminaron de constatar de que tenía COVID-19 con un testeo.

"No sabemos dónde se lo pudo haber contagiado porque no salía salvo para algún estudio médico ineludible. Puede haber ingresado al sanatorio con coronavirus o, quizás, se lo contagió allí", explicó Juan Arana en ese momento.

Nacido el 23 de julio de 1943, Arana comenzó su carrera actoral en 1970 El santo de la espada. Su salto a la fama se dio con la publicidad del reconocido vino Crespi. Su último trabajo fue en el cortometraje Historias Virales, grabado de manera virtual durante la cuarentena obligatoria, donde personificó a un un hombre mayor que sufre la distancia con su hija debido al contexto de la pandemia.

Arana desembarcó el la televisión pocos años después, en 1973, con Papá Corazón. En la pantalla chica participó de un sin fin de éxitos como Matrimonios y algo más, La banda del Golden Rocket, Buenos Vecinos, Resistiré, Tiempo Final, Mujeres Asesinas.

También fue parte de de telenovelas como Los exitosos Pells, Graduados, Viudas e hijos del Rock and Roll, La Leona, Cuéntame cómo pasó, Últimos pecados y Tu parte del trato.

En cuanto a su vida personal, el artista contrajo matrimonio con la actriz polaca Marzenka Novak, con quien tuvo a su hijo, Juan Arana. "Ella era polaca, su humor era muy distinto, el mío era muy distinto, pero nos gustaba el humor del otro", reveló sobre su fallecida esposa en una entrevista para La Nación.