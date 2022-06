Kevin Bacon amenazó con demandar a una hamburguesería de Palermo por usar su imagen sin permiso

La cadena de hamburgueserías Kevin Bacon Fast Good, cuya sede central está en Palermo, se llevó un susto enorme tras una picante advertencia de Kevin Bacon, quien aseguró que nadie le pidió permiso para usar su imagen en una cadena de locales de comida rápida.

Reapareció Kevin Bacon y cargó duramente contra una famosa cadena de hamburgueserías de Palermo, barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por usar su imagen sin consentimiento. Los detalles de la picante advertencia judicial que dejó la estrella de cine: "Ni siquiera eligieron una buena foto".

Invitado al late night show de Jimmy Kimmel, el actor recibió la noticia que le amargó el momento de ocio y quiso saber más sobre los locales de Kevin Bacon Fast Good. "Quiero preguntarte sobre algo muy extraño. Esta es una cadena de hamburgueserías en Argentina, que tiene locales en todo el mundo, y se llama Kevin Bacon Fast Good", le contó Kimmel al actor, mostrándole que el logo oficial de la franquicia era una foto con su cara.

Típicamente asociado por su apellido a la comida proveniente del cerdo, Kevin Bacon no se mostró muy a gusto con la noticia y señaló que nadie le pidió permiso para usar esa foto ni su imagen. "Ni siquiera es una buena fotografía. Parece que tengo una cara de payaso", arremetió la estrella de blockbusters como Footlose, Temblores y El hombre sin sombra, entre otros.

Cuando Kimmel bromeó en torno al término "Fucking porn food" (cuya expresión traducida es 'maldita comida porno', y se asocia al tamaño voluptuoso de las hamburguesas) Bacon lanzó una fuerte amenaza: "Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo". El momento terminó con risas entre el invitado y un irónico comentario del presentador de televisión.

Cabe destacar que en 2020, Bacon volvió a Hollywood con el filme de terror You Should Have Left, en donde interpretó a un padre luchando de forma desesperada por salvar a su familia de una casa que se niega a dejarlos ir. Theo Conroy es un exitoso hombre de mediana edad cuyo matrimonio con una actriz mucho más joven, Susanna (Amanda Seyfried) está en un mal momento. En un esfuerzo por salvar su relación, Theo y Susanna reservan unas vacaciones en una impresionante y remota casa moderna en el campo para ellos y su hija de seis años, Ella (Avery Essex). Lo que en un principio parece un retiro perfecto se convierte en una pesadilla.

La reacción de la cadena de hamburgueserías

Asustados por la advertencia del actor, la franquicia de locales Kevin Bacon Fast Good desapareció de las redes sociales y no se pronunció al respecto con un comunicado sobre lo ocurrido. Por el momento, no trascendieron más movimientos del local ni de la estrella de Hollywood.