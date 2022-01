Televisión retro al teatro: cómo es el ambicioso proyecto que reúne a una ex Chiquititas y un ex Patito Feo

¿Qué fue de la vida de Georgina Mollo y Nico Zuviria, dos jóvenes artistas que triunfaron en televisión y hoy se encuentran reunidos por el teatro?

Con el avance de la vacunación y los protocolos que habilitan la vuelta a las actividades presenciales, el teatro relanza su temporada veraniega. Dentro de las ofertas de la cartelera comercial, y más precisamente en el Multiescena CPM (Avenida Corrientes 1764) se presenta Un balcón con vistas, una comedia de enredos, engaños y secretos dirigida por María Rosa Frega y con Georgina Mollo, Gastón Ares, Solange Verina y Nicolás Zuviría en el elenco. En diálogo con El Destape, Mollo y Zuviría repasaron aspectos de su trayectoria en medios y mostraron su entusiasmos ante el reciente estreno que irá los domingos a las 20.30 horas.

Del boom de Chiquititas a debutar en la Avenida Corrientes: ¿qué fue de la vida de Georgina Mollo?

- ¿Cómo vivís tu vuelta a los escenarios?

Tengo tantos nervios como la primera vez que actué (risas) Es la primera vez que hago una comedia en teatro. Siempre hice shows y esta experiencia es absolutamente nueva para mí. Yo vengo de la rama de la televisión, así que todavía estoy inspeccionando el rubro.

- Después del boom de Chiquititas y Rebelde Way te alejaste de los medios, ¿fue algo planeado?

Empecé a trabajar en televisión cuando era muy chica, fue algo casual. Cuando terminé el secundario ya estaba haciendo Rebelde Way y, en paralelo, estudiaba Diseño de Indumentaria en la UBA. Me costó muchísimo combinar las dos cosas, porque había que dedicarle muchísimo tiempo al estudio y a las grabaciones. Si bien nunca me llegué a recibir, pude tener mi propia marca, dedicándole mucho tiempo y responsabilidad. En este contexto se dio mi salida de la televisión; tampoco tenía un representante ni me ofrecían roles para interpretar. Después, una vez fuera del circuito, fui mamá. Volver a escena con una obra de teatro es todo un descubrimiento ya que, para mí, los actores que llegaban al teatro eran 'súper actores' y yo nunca me sentí una 'súper actriz'.

- Este es tu momento para sentirte una 'súper actriz'.

¡Sí!. Me divierte mucho este trabajo. Me encanta el teatro como espectadora pero jamás imaginé estar del otro lado. Por suerte, me animé a afrontar un nuevo desafío.

- ¿Cómo se lidia con la fama a temprana edad?

Cuando sos chico y actúas, como fue mi caso, la fama se da como algo inevitable. Empezás a crecer siendo famosa, con gente que te imita, idolatra tus personajes o se quiere sacar fotos con vos. De grande empecé a dimensionar el impacto y la repercusión que tuvo mi paso por la televisión. Eso lo veo traducido en la cantidad de madres y abuelas que conozco y sé que les enseñaron a sus hijas Chiquititas y Rebelde Way.

- ¿Tus hijos vieron Chiquititas?

Vieron algunos capítulos y les gustó. Es curioso porque llegaron a ella cuando Netflix subió Rebelde Way completa. Ahí empezaron a recibir comentarios del tipo 'tu mamá trabaja en la serie' y quisieron saber un poco más de mi faceta actoral. Esa época fue una época muy nostálgica y los recuerdos siempre están a flor de piel.

- ¿Qué recuerdos tenés de tu trabajo con Romina Yan?

Como compañera de elenco fue la mejor guía que tuvimos, súper responsable y dulce. Fuera del set de grabación pude conocerla como amiga, nos sentíamos como parte de la familia. Es como un ángel para mí.

- ¿Volverías a la televisión?

Desde que mis hijos empezaron a preguntar por mi carrera en televisión, alucinados por todo lo que les iba contando, volví a abrir esa puerta. Estoy abierta a las oportunidades que surjan.

Nicolás Zuviría, un ex Patito Feo que llegó a ser Hamlet y produjo un hit bailable que llegó a las radios

- ¿Ya habías hecho teatro?

Sí, en distintas ocasiones. A los 17 años, luego de terminar con Patito Feo, empecé a incursionar en el teatro porque le había "agarrado el gustito" al oficio. Empecé a estudiar y de a poco me fui metiendo en proyectos del off y comerciales. Entre algunos de los logros que llegué a alcanzar estuvo la obra Hamlet, en el teatro El Tinglado.

- Además de ser actor, cantás y fuiste autor de un hit -Ellas- que, en su momento, llegó a las principales FMs del país , ¿ese camino con la música tuvo el boom que esperabas?

Con KTRASK empecé a experimentar y jugar con la música. El tiempo fue haciendo que mi camino en la profesión se volviese más profesional. Fui aprendiendo con el tiempo el estar conectado con tu yo artista, porque a veces es fácil distraerse. Me ha pasado durante varias etapas de mi vida profesional que la popularidad -por momentos- puede llegar a cegarte. Después, el boom de todo lo que conseguiste de chico, lo dimensionás recién cuando crecés.