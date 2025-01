Quién es Ariana DeBose, la actriz que está cerca de interpretar a Eva Perón.

Ariana DeBose, reconocida actriz norteamericana que ganó un premio Oscar por su trabajo en la película West Side Story en la versión de Steven Spielberg, estaría cerca de quedarse con el rol de la dirigente política Eva Perón, cuadro emblema del peronismo, en la reposición del musical Evita. La noticia despertó cientos de críticas, por lo que repasamos la historia de la actriz, una de las más populares en el género musical.

“Estamos en un 70%”, reveló DeBose en declaraciones al sitio web Deadline sobre la posibilidad de interpretar a "la abanderada de los humildes" en el icónico musical de Andrew Lloyd Webber con letras de Tim Rice. Además, en diálogo con el periodista Baz Bamigboye en la fiesta del Universal Filmed Entertainment Group en Sunset Boulevard, reveló que "cruza los dedos" para "estar en Londres este verano". La puesta se estrenará en el London Palladium desde el 14 de junio al 6 de septiembre.

Evita, el musical explora la vida de Eva Perón desde su humilde origen hasta su ascenso al poder y su trágica y prematura muerte a sus 33 años de edad, por un cáncer cervical. La puesta incluye temas como Don’t Cry For Me Argentina, Oh What A Circus, Another Suitcase in Another Hall y You Must Love Me.

DeBose, nacida en Carolina del Norte, se formó en danza y tuvo papeles en producciones de Broadway como Hamilton y Summer: The Donna Summer Musical antes de actuar en el musical de televisión de Netflix The Prom. El premio Oscar que ganó por West Side Story se convirtió en un hito de Hollywood, ya que fue la segunda vez que el papel de Anita ganó el premio a mejor actriz de reparto. Rita Moreno se convirtió en 1962 en la primera intérprete latina en ganar un Oscar por su actuación en la película original.

Además de su posible trabajo en Evita, Ariana DeBose tiene varios proyectos en desarrollos como Love Hurts y Lear Rex, donde trabajará junto al legendario Al Pacino. La noticia del posible fichaje de Ariana en el aclamado musical despertó críticas negativas entre cientos de argentinos, que mostraron su disgusto con la elección de la actriz. En Broadway fue la argentina Elena Roger quien se puso en la carne de Eva para interpretarla, en un musical que nunca se vio en Argentina.

Lo dijo en vivo: una figura de América TV blanqueó que es "peronista" en medio de la crisis de Milei

El cruce con revelación se dio al aire de Intrusos cuando Florencia de la V anunció una interna entre su equipo y Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar (C5N). "Duggan sigue hablando de nosotros...", indicó Florencia antes de pasar a un informe donde se escuchó un recorte del periodista criticando al equipo de trabajo del histórico programa de chimentos: "Son todos gorilas. Parece que para ser panelista de espectáculos tenés que ser gorila. De 10, 9 son gorilas".

Luego del breve informe, Florencia de la V lanzó un contundente descargo y aclaró su ideología: "Se ve que no ve este programa porque la conductora es trava y peronista". Por otro lado, el panelista Pampito indicó que Duggan lo llamó para "tratar de hacerlo kirchnerista" y si bien se mostró en las antípodas ideológicas, blanqueó que trabaja para el mismo grupo del canal C5N.