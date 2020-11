Recuerdo de "La hija de Dios", el logrado unipersonal de Dalma Maradona.

Con el país en duelo por la muerte de Diego Maradona, salieron a la luz viejas anécdotas y recuerdos de la vida de "El 10", con motivo de homenaje. Y una de las instantáneas más emotivas y menos reflotadas por los medios fue el brillante unipersonal de Dalma Maradona, "La hija de Dios", que con humor reflexionaba sobre la premisa del titulo.

Escrito y dirigido por Erika Halvorsen -responsable de los guiones de "Pequeña Victoria", "El hilo rojo" y "Desearás al hombre de tu hermana", entre otros- el unipersonal protagonizado por Dalma Maradona tuvo su flamante estreno en el Teatro Sha/ Auditorio Hebraica, en junio de 2012. Con excelentes repercusiones de la prensa, el espectáculo se mantuvo en cartel hasta 2014, pasando por las salas del Cine Teatro Helios, el Teatro Niní Marshall y el Centro Cultural San Martín.

"La hija de Dios" recopilaba las anécdotas que la actriz contaba en su grupo de amigos y amigas. "Al principio no me convencía mucho la idea porque no sabía cómo podía llegar a resultar, pero fue increíble lo que pasó desde la crítica hasta lo que recibimos del público, y a mí arriba del escenario", contaba Dalma en una entrevista para El cultural San Martín en 2013.

Sobre la obra, la directora había declarado a la prensa: "Me parecía interesante poder vivir ese contrapunto que da su mirada sobre su padre. Yo lo tomo como una hipótesis y abrimos ese interrogante al principio de la obra: ¿qué es ser hija de dios? A partir de ahí desmenuzamos la figura de Maradona pública, todo lo que elegimos creer de él, y ponerla en tensión con la mirada de una hija".

"Todos, antes de ser quienes somos, somos hijos de alguien. Llegamos al mundo como ´hijos de´ antes de siquiera ser nombrados. Y heredamos rasgos, genes, sangre, ideales. Heredamos historias, anécdotas y sentido del humor. Heredamos amores y odios, fanatismos y polémicas. Y luego nos queda la vida, nuestra vida, para construirnos como seres individuales, únicos y libres", decía la sinopsis del unipersonal que llevó a cientos de famosos a las salas teatrales.