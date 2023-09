David Ángel Gudiño estrena una obra teatral de amor gay interracial

El actor que aporta una mirada ácida sobre los programas de televisión en las redes sociales de El Destape, estrena una obra de teatro que lo tiene como autor y protagonista.

El actor David Ángel Gudiño - que en las redes sociales de El Destape es el creador del segmento humorístico En el control, donde aporta una mirada ácida sobre los programas de televisión macristas- presenta El David marrón, una obra teatral de amor gay durante octubre y noviembre.

"David, el marrón, se enamora de Juan en la tetera (espacio público utilizado para el encuentro sexual entre hombres) de un museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre esculturas europeas, obras de arte argentino y mingitorios, se miran, se besan, se prometen matrimonio. David, el de Miguel Ángel, tan gélido él, es primero testigo involuntario de ese amor, para luego ser, por qué no, su verdugo", reza la sinopsis de la obra escrita y protagonizada por David Ángel Gudiño y dirigida por Laura Fernández, del grupo Piel de Lava.

La obra cuenta las vicisitudes y el trágico desenlace de un extraño triángulo amoroso interracial –el de Juan, el rubio; David, el marrón y David, el de mármol–, mientras cuestiona las nociones de belleza, bondad y pureza históricamente otorgadas a la blanquitud. El David, marrón se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo (Avenida Triunvirato 4444, CABA) desde el viernes 6 de octubre al viernes 3 de noviembre.

"¿De qué vale la pena que hable si no es de mi identidad? Como nadie me dijo que era bello, que podía ser bello y deseado, que el color de mi piel podía ser algo más que el cartón, el barro o el culo, tuve que hacerlo yo. Comencé a escribir la obra en 2019 en un taller de humor. En ese momento recordé cuando en el 2012 en Israel no me creían que era argentino y me decían que parecía vietnamita o filipino, pero nunca Argentino. En pandemia conocí Identidad marrón y mi mundo se abrió", escribió David en su cuenta de Instagram presentando la obra.

A qué hora son las funciones, cuánto están las entradas y dónde pueden comprarse

Las funciones del próximo estreno serán los viernes a las 21 horas, en tanto el 20 de octubre habrá una doble función (a las 19 y a las 21 horas). Las entradas ya están en venta y pueden conseguirse en boletería del teatro (está abierta de 11 a 21.30 de lunes a viernes y sábados, domingos y feriados de 11 a 21) o online ingresando a entradasba.buenosaires.gob.ar.

Los descuentos para jubilados, pensionados y estudiantes se obtienen de forma presencial con las acreditaciones correspondientes en la boletería del Centro Cultural 25 de mayo. Las funciones comienzan puntuales y el teatro dará ingreso a la sala media hora antes de su comienzo.