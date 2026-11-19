Brad Pitt vuelve a ponerse en la piel de Cliff Booth, el doble de riesgo que le valió un Oscar por Había una vez en... Hollywood. El personaje creado por Quentin Tarantino tendrá una nueva historia: Las nuevas desventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher y escrita por el propio Tarantino. La película tendrá funciones en cines selectos de la Argentina el 26 de noviembre y llegará a Netflix el 23 de diciembre.

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La producción recupera a uno de los personajes de la película de 2019, pero cambia de época y de perspectiva. Esta vez, la acción transcurre en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la historia original, en un Hollywood que ya no es el mismo. En Había una vez en... Hollywood, Booth era el doble de acción y compañero de Rick Dalton, el actor interpretado por Leonardo DiCaprio. Mientras Dalton intentaba sostener su carrera en una industria en transformación, Cliff se movía por Los Ángeles entre rodajes, viejos conocidos y situaciones cada vez más peligrosas.

De qué trata Las nuevas desventuras de Cliff Booth

Ahora, la nueva película lo coloca en el centro del relato. Según la sinopsis oficial, el personaje trabaja como barman y proyeccionista, pero también se ocupa de resolver problemas para distintas figuras de Hollywood. Sus habilidades, en ocasiones al margen de la ley, lo acercan a un mundo de robos, chantajes y extorsiones. Además de Pitt, el elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller.

Fincher, director de películas como El club de la pelea y Perdida, se pone detrás de cámara para llevar a la pantalla un guion de Tarantino, quien dirigió la historia original. Por su interpretación de Cliff Booth en Había una vez en... Hollywood, Pitt ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Ahora vuelve a ese universo con otro director al frente y con el personaje convertido en protagonista.

Las nuevas desventuras de Cliff Booth tendrá funciones en cines selectos argentinos el 26 de noviembre. Para quienes prefieran verla en casa, Netflix confirmó su estreno en la plataforma para el 23 de diciembre.