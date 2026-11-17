Taichu, Luz Gaggi y el colectivo de músicos argentinos Cindy Cats se reunieron en el octavo episodio de Red Bull Track Takeover, el ciclo audiovisual impulsado por la plataforma Red Bull Surco que propone cruces entre artistas para reinterpretar canciones propias. En esta entrega, publicada el 5 de noviembre en YouTube, el trío presenta una reversión de NÃO TEM FIM (garota fav), tema que sucede al séptimo episodio del formato, donde habían reinterpretado Avión a Madrid, canción original de Gaggi.

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Cruce de estilos y producción colectiva en Red Bull Track Takeover

La composición elegida para esta sesión pertenece originalmente a Taichu y forma parte de HOTCORE, su segundo álbum de estudio. El proyecto de Red Bull planteó el encuentro entre dos propuestas con recorridos y búsquedas sonoras diferentes: por un lado, Taichu trabaja sobre una base que reformula el pop a partir de texturas industriales, beats electrónicos y climas oscuros; por otro, Luz Gaggi aporta un registro centrado en el despliegue vocal y la interpretación melódica.

A ese intercambio se suma Cindy Cats, agrupación surgida de las jam sessions de Buenos Aires que ha compartido escenario con músicos de distintas generaciones como Trueno, Emilia, Dillom, Dante Spinetta y David Lebón. En esta grabación, el colectivo no se limitó a la ejecución instrumental, sino que intervino directamente en la producción musical, rearmando los arreglos y la estructura rítmica del track. La mecánica del formato consiste en que una artista comienza cantando su propia obra y la otra toma el relevo para adaptarla a su lenguaje musical, sin restricciones de género ni arreglos fijos.

Red Bull Track Takeover. (Crédito de foto: Red Bull)

Los antecedentes del ciclo en la escena regional

Red Bull Track Takeover forma parte de Red Bull Surco, un espacio dedicado a la música urbana y el pop en español que también incluye formatos como Red Bull 64 Bars, Red Bull Espiral y Red Bull Symphonic. Bajo la consigna “una canción, dos artistas, dos visiones”, la serie funciona mediante entregas dobles en las que cada dupla intercambia repertorios.

Antes del paso de Taichu, Luz Gaggi y Cindy Cats, por los episodios siete y ocho, el ciclo ya había reunido a Lia Kali junto a Marquitos (en los capítulos uno y dos, con versiones como CURSIII), a Yami Safdie con Akapellah (episodios tres y cuatro, donde trabajaron sobre TENGO) y a los chilenos Princesa Alba y Julianno Sosa (entregas cinco y seis). En todos los casos, las sesiones apostaron por la grabación conjunta para modificar el pulso original de temas ya editados por sus autores.