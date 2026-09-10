Sudan Archives llega a la Argentina en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en Niceto Club

La escena internacional suma una visita esperada: Sudan Archives se presentará por primera vez en Argentina el próximo jueves 24 de septiembre. La artista estadounidense, reconocida por combinar R&B, electrónica y violín, llegará a Buenos Aires para ofrecer un show en Niceto Club.

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Su trabajo más reciente mencionado por la organización es THE BPM, donde profundiza esa combinación de ritmos, beats y elementos futuristas. El resultado es una propuesta que se aleja de las fronteras tradicionales entre géneros y que encontró un lugar propio dentro de la escena contemporánea. Ahora, esa mezcla llegará por primera vez a Buenos Aires.

Cuándo toca Sudan Archives en Argentina

El debut de Sudan Archives en el país será el jueves 24 de septiembre de 2026 en Niceto Club, uno de los escenarios habituales de Buenos Aires para artistas vinculados con la música alternativa, electrónica y las nuevas corrientes de la escena internacional.

La llegada de la artista representa una oportunidad para escuchar en vivo una propuesta que se mueve entre distintos géneros y que tiene al violín como uno de sus elementos distintivos. Su recorrido combina la tradición de un instrumento clásico con bases electrónicas, R&B y sonidos contemporáneos.

La organización anticipa una noche en la que la artista repasará parte de su discografía y desplegará una propuesta en vivo que apuesta tanto por los beats como por la experimentación.

Cuánto cuestan las entradas para Sudan Archives

Las entradas para el show de Sudan Archives se encuentran a la venta mediante Venti. El precio vigente de la Preventa 1 es de $60.000. A ese valor se le suma un costo de servicio de $9.000, por lo que el precio final que figura actualmente para una entrada es de $69.000.

Los valores pueden modificarse a medida que avancen las etapas de venta, por lo que quienes quieran asistir deberán tener en cuenta que la Preventa 1 es una instancia inicial.

Sudan Archives.

Además, la organización informó una alternativa de financiación: hay 6 cuotas sin interés pagando con Galicia Visa. También están habilitados todos los medios de pago aceptados por la plataforma.

Quién es Sudan Archives y por qué es una de las artistas a seguir

Sudan Archives es el proyecto artístico de una violinista, cantante y compositora estadounidense que comenzó a ganar reconocimiento internacional por una propuesta difícil de encasillar. Su música cruza R&B, electrónica, hip hop y experimentación, con el violín como protagonista de una identidad sonora particular.

La artista irrumpió con fuerza hacia fines de la década de 2010 y construyó una discografía que combina canciones de espíritu pop con producciones electrónicas y una marcada búsqueda experimental. Hasta el momento publicó tres discos, además de participar en diferentes colaboraciones.