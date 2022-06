Salen a subasta primeras ediciones de libros de Margaret Atwood, Salman Rushdie y John Le Carré

Primeras ediciones de libros de autores como Margaret Atwood, Ian McEwan y Salman Rushdie, así como obras de artistas como Anish Kapoor, Tracey Emin y Ai Weiwei serán subastados de manera online, del 28 de junio al 12 de julio en la web de Christie's y lo recaudado será destinado a English PEN, la organización de escritores en defensa de la libertad de expresión.

La subasta, titulada "First Editions, Second Thoughts" ("Primeras ediciones, segundas reflexiones"), incluye un total de 80 piezas literarias y artísticas, en todos los casos anotada, firmada o ilustrada por su creador, ya sea un artista o autor contemporáneo. Lo recaudado se destinará también a la campaña en favor de los escritores en peligro que organiza la misma asociación PEN, informó Christie's.

La lista de autores de las piezas rematadas incluye también a Hilary Mantel, John le Carré, Sebastian Faulks, Ben Okri, Bernardine Evaristo, J.M. Coetzee, Peter Carey y Philippe Sands, así como a los artistas Antony Gormley y Edmund de Waal.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estas primera ediciones incluyen intervenciones de los propios escritores que son en definitiva notas al pie, pequeños dibujos, reflexiones y anotaciones que los autores fueron sumando a sus propias primeras ediciones, como en el caso de "Expiación", que reúne más de 4.000 palabras de comentarios a la obra anotada por su autor, Ian McEwan.

En la versión que saldrá a remate con un valor estimado de 5.000 y 7500 dólares, el escritor admite ya en las primeras páginas que el título original que él había pensado era "An Atonement" en lugar del que luego salió en inglés "Atonement". En otra hoja, cuando aparece un personaje llamado “Grace”, Ewan realiza una flechita y escribe al lado "La hermana más joven de mi mamá se llamaba Grace...".

De la escritora Margaret Atwood se subastará la primera edición de una de sus más célebres obras publicada en el Reino Unido en 1986, "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada") ampliamente anotada por la autora a lo largo de 161 páginas, con 1.137 palabras. Su valor se estima en 5.000 y 7.500 dólares.

Se subastará también de John le Carré (1931-2020) una primera edición de su obra más conocida "The Spy Who Came in from the Cold" ("El espía que llegó del frío") , publicado en 1963 por la casa Victor Gollancz de Londres. El libro está parcialmente anoto con las reflexiones finales del autor sobre su obra más reconocida. El autor falleció habiendo anotado sólo las primeras 45 páginas del libro para la subasta. Su precio se estima entre 10.000 dólares y 15 mil dólares.

"No tenía ni idea de que cambiaría mi vida", escribió Salman Rushdie en la primera edición británica de Midnight's Children ("Hijos de la medianoche"). El libro se publicó por la casa Jonathan Cape en 1981 y el escritor se despachó con una fina inscripción relativa a la popularidad duradera de la novela y a "los verdaderos premios de la literatura". Su valor se estima entre 5 mil y 7.500 dólares.

El escritor Mark Haddon realizó intervenciones tan humorísticas como generosas en los márgenes y espacios en blanco de su obra "El curioso incidente del perro a medianoche" (2003). Hay ilustraciones y anotaciones del autor en esta primera edición, hecha en tinta y con lápices de colores, que serpentean por los márgenes como fuegos artificiales. Su precio se calcula entre 2500 y 3700 dólares.

El escritor se la pasa bromeando en sus anotaciones: en una de las hojas dibuja un cohete espacial y un planeta colorido. En otra página explica que él sugirió a los editores ​enumerar los capítulos y páginas usando solamente números primos. Al lado dibujó a un hombrecito de camisa y corbata exclamando "¿Acaso te volviste loco?".

El director de PEN English, Daniel Gorman, agradeció a los autores y artistas convocados por haber contribuido a la subasta y por haber "revisado y anotado generosamente algunas de sus mejores obras". "Continuaremos con el trabajo cada vez más urgente y vital de hacer campaña por los escritores en peligro y por la libertad de expresión en el Reino Unido y en todo el mundo", añadió Gorman.

La subasta "First Editions, Second Thoughts" se llevará a cabo en la web de www.christies.com.

Con información de Télam