En apenas 11 meses desde su lanzamiento la plataforma Disney+ alcanzó ya los 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo.

Cada vez falta menos para el 17 de noviembre, el día que Disney+ llegará a toda Latinoamérica. A poco más de un mes para su llegada, desde la compañía confirmaron que la plataforma tendrá una opción de pago en pesos y será accesible para todos los niveles socioeconómicos. "El precio va a estar en las franjas más bajas de los contenidos de streaming de la competencia", anunció el presidente de Disney en América Latina.

"En la Argentina, Disney+ va a tener una propuesta en pesos y seguirá las reglas del poder de compra y de ahorro, y las vicisitudes de los argentinos en nuestro país. Da la casualidad de que siendo presidente de Disney para América Latina soy argentino, y siento lo que está pasando. En la mayoría de los países de la región la plataforma va a estar disponible en la moneda local y navegaremos la ola en función de las realidades que nos toque, pretendiendo tener relevancia y siendo accesible. Creo que la propuesta en pesos va a ser manejable, va a ser abierta y no va a ser un precio de lujo, pero sí el contenido", declaró Diego Lerner, presidente para América Latina de Disney, en diálogo con La Nación.

En esta carrera por dominar el mercado, The Walt Disney Company anunció una “reorganización estratégica” de sus divisiones de medios y entretenimiento con el objetivo de “acelerar la estrategia directo al consumidor” de la empresa, es decir de fortalecer Disney+ y sus otros servicios de streaming, de rápido crecimiento por la pandemia. Es el movimiento más grande del director ejecutivo Bob Chapek desde que asumió el cargo en febrero de este año y apunta, según reza un comunicado emitido por la compañía en su página web, a darle “foco primordial” a su servicio de streaming.

Por el momento, la plataforma Disney+ alcanzó ya los 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo. Si bien aún está lejos de alcanzar la cantidad de clientes de Netflix, la pandemia de coronavirus que trajo el cierre de cines y dejó a millones de espectadores más tiempo en casa ayudó a que la plataforma digital tomara impulso. Si bien está claro que la compañía no resignará su poderío en cines, la gran pantalla ya no será la única ventana para sus estrenos más importantes; para muestra, la decisión de lanzar en Disney+ “Mulán” este mismo año, que replicará con “Soul”, lo nuevo de Pixar, a fines de año.

Sobre el precio de la plataforma que conservará todos los clásicos de Walt Disney y más contenidos originales y exclusivos, Lerner señaló: "Significativamente va a estar en las franjas más bajas de los contenidos de streaming de la competencia. Queremos que este contenido esté disponible en toda la pirámide socioeconómica. Queremos que sea un contenido muy abierto a las expectativas de la gente". A su vez,

La pregunta que miles se hacen es si la nueva plataforma podrá destronar al gigante del streaming, Netflix y, según el Presidente de Disney en América Latina, no habrá competencia porque "Disney tiene ahora una oferta mucho más abierta, sobre todo desde que compró Fox y adquirió contenidos para un público más adulto e irreverente, polémico o controversial. Ahí están las series y películas dirigidas a públicos adultos. Creo que eso es otra conversación sobre la que puede haber novedades pronto en términos de presentar nuestra oferta digital de apps en ese contenido".

Y, filoso, finalizó: "Pero Disney es muy particular y, con humildad, no creo que tenga comparación con Netflix, Amazon u otras respetables empresas. Netflix fue pionera en desarrollar una oferta que es fantástica, porque generó un hábito de consumo digital que beneficia a todos. Pero no creo que la competencia sea con Netflix".