Steven Spielberg, director de E.T., el extraterrestre, Tiburón, Jurassic Park, La lista de Schindler y la reciente Disclosure day, ya ha elegido su nuevo proyecto como director y parte de su sueño personal de adentrarse en el género western. Según la confirmación de Deadline, la próxima película de Spielberg estará basada en la novela de Kevin Barry, El corazón en invierno, y tiene previsto su estreno en algún momento de 2028, con Paul Thomas Anderson como guionista y un elenco estelar en los protagónicos.

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Cómo será El corazón en invierno, lo nuevo de Spielberg

La trama seguirá a dos fugitivos que intentan encontrar su lugar en el Oeste americano, mientras luchan contra un destino que parece jugar en su contra. Thomas Anderson, ganador de tres Oscar por Una batalla tras otra, se encargará del guion, mientras que Jessie Buckley (La novia), Cillian Murphy (Peaky Blinders) y Mark Rylance (Puente de espías) encabezarán el reparto.

De hecho, Spielberg ya le explicó al medio que lo que más le entusiasma de este proyecto es poder trabajar con su querido amigo Thomas Anderson en un género específico. Paul Thomas Anderson aseguró que ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de colaborar el pasado enero. Aunque todavía no habían abordado la adaptación de esta novela, sí tenían claro que querían contar una historia ambientada en el Oeste americano de finales cel siglo XIX. "Hemos pasado horas en salas de proyección viendo decenas de westerns y, por cierto, todos en película de 35 milimetros", afirmó Spielberg.

En cuanto al proceso de selección del reparto, sostuvo que Buckley y Murphy siempre fueron sus principales candidatos y que, de hecho, eran los únicos actores capaces de dar vida a estos personajes. "Esta historia habla de personas que se niegan a conformarse con una vida que no está a la altura de lo que merecen, pero que quizá sea más de lo que pueden soportar", explicó. "Jessie y Cillian fueron los primeros actores en los que pensé para estos papeles y, además, nunca habían trabajado juntos en una película", cerró Spielberg.