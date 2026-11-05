Solo 20 minutos: así son las rutinas de entrenamiento de Valeria Mazza para mantener su físico

La modelo y empresaria Valeria Mazza compartió detalles sobre su rutina de actividad física diaria, una alternativa que se aleja de las exigencias extremas y los esquemas tradicionales de gimnasio. Con una propuesta accesible y fácil de sostener en el tiempo, la conductora combina el bienestar corporal con un estilo de vida dinámico.

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En lugar de someterse a entrenamientos de alta intensidad, Mazza se vuelca por prácticas deportivas recreativas como el tenis, el pádel y el running; disciplinas que le permiten mantenerse activa de forma amigable mientras disfruta del movimiento al aire libre. El pilar principal de su acondicionamiento físico se apoya en el uso de la tecnología adaptada a los hábitos cotidianos.

La empresaria utiliza una plataforma digital para seguir clases cortas en formato de video, con sesiones que van de los 20 a los 30 minutos de duración; este esquema de microentrenamiento le otorga la flexibilidad necesaria para no interrumpir su constancia, independientemente de sus compromisos laborales o viajes por el mundo. De esta manera, demuestra que no se requieren largas horas de ejercitación para cuidar la figura y promover el bienestar integral.

Más allá del ejercicio diario, la modelo remarcó que el eje central de su imagen se apoya en una atención constante sobre el rostro; Mazza señaló que su principal hábito preventivo radica en colocarse filtro solar de forma diaria durante las cuatro estaciones del año. Esta rutina le permite proteger la piel de los rayos ultravioleta de manera constante.

Valeria Mazza.

Rutina de entrenamiento corta para tonificar los músculos