Soledad Pastorutti, 46 años: "Cada vez me asusta más lo rápido que pasa la vida; la felicidad es estar consciente del hoy y agradecer"

Soledad Pastorutti compartió una mirada reflexiva sobre sus prioridades actuales, el ritmo vertiginoso de los años y el valor que le otorga a la familia fuera del escenario. Tras haber cumplido los 30 años de trayectoria artística profesional, la folklorista que cumplió 46 el pasado 12 de octubre reflexionó sobre el paso del tiempo.

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La cantante de Arequito explicó que su búsqueda personal dio un giro con el transcurso de los años y hoy se enfoca en un registro más consciente de su cotidianeidad: "Mi búsqueda hoy es la felicidad, disfrutar, y estar consciente del hoy. A mí me cuesta mucho y creo que es necesario estar presente. Agradecer. Se pasa muy rápido la vida, realmente se pasa muy rápido. Cada vez me asusta más lo rápido que pasa".

Más allá del terreno profesional y el impacto de su trabajo con la música, la voz de Tren del Cielo y Brindis remarcó que su cable a tierra siempre estuvo centrado en el círculo íntimo, al tiempo que reconoció cómo la partida de un ser querido cambió su percepción sobre la vida: "Más allá de lo artístico, yo soy una persona que valora mucho los momentos con la familia. Creo que la muerte de mi abuela, que ocurrió el año pasado, me dio un golpazo. Nunca me había pasado sentirme tan desprotegida con alguien que se me fuera".

Ese quiebre la llevó a tomar dimensión sobre los ciclos naturales y la posición que hoy ocupa dentro de su propia estructura familiar: "Cuando se va alguien tan importante para la familia es como que empiezan a correrse los lugares, entonces decís 'la próxima me va a tocar a mí'".

La Sole y su revelación sobre el día que le cantó a Maradona

El encuentro entre Soledad Pastorutti y Diego Armando Maradona durante un concierto en el Teatro Gran Rex en 2006 se consolidó como uno de los momentos destacados de la cultura popular argentina. Aquella imagen de ambos sobre el escenario mientras la artista interpretaba la canción Brindis cobró un significado particular que perduró en el tiempo y que luego sumó un nuevo capítulo cuando la folklorista le entonó el mismo tema a Lionel Messi en el predio de la AFA.

Soledad Pastorutti.

Dos décadas después de aquel show, la cantante reveló las circunstancias que motivaron la presencia del excapitán de la Selección Argentina sobre las tablas. La participación de Maradona no formaba parte de una planificación previa ni de una pauta de producción, sino que respondió a una medida de contingencia ante el fervor que generó su presencia en la sala. La propia Pastorutti detalló en una entrevista televisiva que la decisión de invitarlo a subir tuvo como objetivo principal preservar su integridad frente a la reacción de los espectadores, quienes se abalanzaron hacia la platea para acercarse al ídolo deportivo.

Pese a la intención original de mantener un perfil reservado a un costado de la escena, la actitud del astro futbolístico transformó la dinámica del espectáculo. Según recordó la intérprete oriunda de Arequito, Maradona tomó la iniciativa de acercarse al centro del escenario, interactuó con el público a través del micrófono y permaneció en escena durante el resto de la función, marcando el inicio del vínculo identitario entre dicha composición y el deporte nacional.