La Sole habló de los jubilados en plena crisis del país: "Tienen que seguir trabajando porque no les queda otra"

Soledad Pastorutti reflexionó sobre su futuro musical y se mostró consciente de su privilegio en el panorama económico de crisis que atraviesa Argentina. La artista oriunda de Arequito habló sobre el momento en que se dará su retiro profesional y aludió a las miles de personas que deben continuar con sus tareas laborales para subsistir, pese a estar en edad de jubilarse.

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La intérprete de hits como El Bahiano, Tren del Cielo y Brindis expresó sus intenciones para el momento en que decida bajarse de los escenarios y aseguró que les tiene dicho a las personas que trabajan con ella que nunca la dejen hacer el ridículo y que cuando sea el momento de retirarse se lo digan si ella no lo ve.

Empática con sus compatriotas, Pastorutti contrapuso la idea de una vejez tranquila con la realidad cotidiana de la sociedad argentina: "No quisiera tener que subir a un escenario por necesidad. En un país como el nuestro, donde todo es tan inestable, hay muchísimas personas que siguen trabajando porque no les queda otra". De esta forma, la artista de folklore expuso la falta de estabilidad previsional que golpea a miles de trabajadores en todo el territorio nacional.

La Sole y el recuerdo de sus abuelos

Los recuerdos de su abuela Valeria y el entorno rural de Arequito marcaron la visión de la artista sobre el paso del tiempo. De esa etapa de libertad nacieron composiciones y vivencias que moldearon su sensibilidad: "Escribí muchas canciones sobre ellos. Mi abuela Valeria, que fue la última en irse, fue un referente femenino muy fuerte para mí", relató la intérprete en diálogo con Billboard.

Esa vida junto a sus abuelos definió su mirada entrañable sobre la tercera edad: "Pasé muchísimo tiempo en su casa donde fui inmensamente feliz con muy poquito. Con ellos me sentía muy libre. Los abuelos tenían esa cosa de dejarte hacer, de no retarte tanto". La cantante evocó el sentido de la pérdida y la memoria afectiva que plasmó en su tema Pequeños momentos: "Hay una parte que habla de mirar al cielo y esperar encontrar allí a quienes ya no están. Es esa creencia que tenemos de chicos, de pensar que las personas que se van se convierten en estrellas. Es una ilusión muy de la infancia, pero yo todavía la conservo".

La Sole en vivo.

El duro descargo de La Sole sobre la salud de su padre

Soledad Pastorutti habló públicamente sobre el delicado estado de salud de su padre, Omar, la persona que impulsó sus primeros pasos en la música popular. Durante una entrevista, la cantante de Arequito detalló el impacto emocional que atraviesa su entorno familiar a raíz de la enfermedad de su progenitor.

"Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo. Y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso", relató la artista. Asimismo, La Sole reconoció las dificultades que enfrenta al momento de exponer sus sentimientos: "Como toda gringuita, con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido, viste que uno siempre oculta la vulnerabilidad, y siempre se sube al escenario a comerse todo".