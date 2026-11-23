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Durante muchos años la vida de Silvana Marconi transcurrió puertas adentro, marcada por el silencio, el miedo y el desgaste cotidiano que deja la violencia doméstica. Tenía poco más de veinte años y acababa de tener a su primer hijo cuando el vínculo con el hombre del que se había enamorado se transformó en un encierro físico y emocional. Romper ese ciclo le llevó tiempo, pero el verdadero punto de inflexión llegó después, cuando decidió ponerle palabras a lo vivido. De esa necesidad nació Sobreviví, mi historia de violencia doméstica, un libro que esta docente de inglés nacida en Montevideo publicó casi a pulmón y que terminó cruzando fronteras. Aquel testimonio en primera persona no solo interpela a miles de lectores, sino que la convirtió en una activa militante contra la violencia de género. En vísperas de un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conversamos con ella sobre el largo camino que va desde el silencio hasta la palabra pública, el proceso de transformar una herida íntima en una herramienta colectiva y los desafíos detrás de su inminente salto al cine.

-En tu libro Sobreviví, señalás cómo el silencio previo a la palabra actúa como una extensión de la propia violencia. ¿En qué momento sentiste que la escritura dejaba de ser un refugio individual para convertirse en un acto de denuncia pública?

-Empecé a sentir que la escritura dejaba de ser un refugio individual y convertirse en acto público cuando más y más gente leía mi historia de violencia doméstica, es más, cuando la estaba escribiendo, fui por un tiempo a un taller literario, y la profesora me dijo varias veces que el libro iba a “dar que hablar”, y así fue, muchas mujeres me contactaron para felicitarme por mi valentía y al mismo tiempo me compartían sus propias historias. Y la verdad, el cometido de todo esto es ese, que más y más mujeres se animen a hablar y desmitificar la violencia doméstica.

-¿Cómo se trabaja desde el lenguaje una vivencia tan compleja sin caer en la culpa ni en la estigmatización?

-Lo primero es entender que la violencia no define a quien la sufrió. Cuando una persona cuenta su historia, el lenguaje debe ser una herramienta para recuperar su voz, esa voz que el maltratador quiso callar; no para volver a juzgarla. Te pongo un ejemplo: una vez fui a un programa de radio y el periodista, cuando me vio, me confesó que estaba nervioso porque no sabía cómo tratarme; eso es por la estigmatización de la violencia doméstica. Es importante no culpabilizar, no preguntar a quien pasó por ese infierno “¿por qué no te fuiste antes?”, porque ese tipo de preguntas son prejuicios que durante años silencian a quienes viven este flagelo. Desde la escritura, que para mí fue muy terapéutica, trato de poner el foco en lo que ocurrió, en las consecuencias de la violencia doméstica, en los traumas que creo yo serán cicatrices que se llevarán de por vida, pero más importante aún, en la posibilidad de reconstruirse. No se trata de presentar personas débiles o de romantizar el sufrimiento, sino de mostrar que detrás de cada sobreviviente, de cada historia, hay una persona, una identidad y una vida que merece ser contada sin estigmas.

-El libro muestra que la violencia doméstica no entiende de capas sociales ni de niveles educativos. Desde tu lugar de docente y autora, ¿qué mitos sentís que todavía persisten en la sociedad sobre quiénes son las víctimas?

-Todavía hay muchos prejuicios sobre quién puede ser víctima de violencia doméstica. A veces se piensa que le sucede a mujeres sin educación, sin independencia económica o que pertenecen a determinada clase social; pero la realidad es mucho más compleja. La violencia doméstica puede tocar la vida de cualquier mujer, independientemente de su formación, profesión o situación económica. Como docente y como autora, pienso que la educación y la solvencia económica pueden ser herramientas fundamentales, pero no constituyen una protección absoluta frente a un abusador; mi propia historia es un ejemplo de eso.

-Alumnos de la Universidad de Augusta en Estados Unidos tradujeron tu libro al inglés y el escritor Frank Iodice lo llevó al italiano. ¿Qué descubriste sobre la universalidad de la violencia de género cuando tu historia personal empezó a leerse en otros idiomas y culturas?

-Descubrí que, aunque cambien los idiomas, las culturas y las realidades sociales, la violencia doméstica se vive en todas partes. Cuando mi historia comenzó a leerse en otros idiomas, entendí que ya no era solamente mi historia; muchas mujeres podían reconocerse en ella. Honestamente, me impactó que personas de otros países se interesaran en una historia tan especial y personal. También entendí el valor de la literatura como herramienta para generar conciencia. Una historia que nace de una experiencia individual puede convertirse en un puente para que otras personas se sientan identificadas, comprendidas y, quizás, encuentren la fuerza para romper el silencio, que ese es el fin que tiene mi libro.

-Justamente en Georgia te sorprendió el huracán Helene poco antes de dar tu charla. ¿De qué manera reencontrarte con la condición de "sobreviviente" ante un fenómeno natural resignificó el sentido de lo que ibas a compartir con los estudiantes?

-Fue una experiencia muy aterradora. El huracán Helene llegó durante la noche y, cuando amaneció, no había electricidad. Todos los eventos por los que yo había viajado a Georgia habían sido suspendidos. Me sentí profundamente angustiada, estaba muy lejos de casa y, por momentos, sentí que estaba a punto de caer en una depresión. Unas horas más tarde, el director del documental me pidió que lo acompañara a recorrer el barrio para ver los daños que había dejado el huracán. Lo que vi fue impactante: árboles enormes caídos sobre automóviles, techos de viviendas destruidos y un escenario de devastación que me costaba procesar. Fue realmente catastrófico. Esa experiencia me enfrentó nuevamente a mi propia vulnerabilidad. Haber sobrevivido a la violencia doméstica no significa que una se vuelva invulnerable frente a otras situaciones traumáticas. Pero también me permitió comprender que la condición de sobreviviente no es una etiqueta, sino una experiencia que puede adquirir distintos significados a lo largo de la vida.

-El documental Como un huracán recorre testimonios de sobrevivientes en Pakistán, España e Italia. ¿Qué hilos comunes encontraste entre realidades culturales en apariencia tan distantes?

-Lo que más me impactó fue descubrir que, más allá de las diferencias culturales, sociales y geográficas, hay experiencias que se repiten. En los testimonios de Pakistán, España e Italia encontré algo en común: el miedo, la manipulación, el silencio, la dificultad de pedir ayuda y, muchas veces, la sensación de estar atrapada en una realidad de la que parece imposible salir. Uno de los grandes mensajes de Como un huracán es justamente ese: la violencia doméstica no es un problema de una determinada sociedad o cultura, es una problemática universal. Y escuchar las voces de otras sobrevivientes nos permite comprender que no estamos solas, que nuestras historias pueden ser diferentes, pero que muchas veces compartimos heridas y también la posibilidad de reconstruir nuestras vidas.

-El 25 de noviembre se vuelve a visibilizar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué rol considerás que tienen la literatura y el cine documental en un contexto donde muchas veces los datos fríos de las estadísticas opacan las historias reales?

-Tanto en la literatura testimonial como en el documental, se puede leer o ver historias reales, mujeres y hombres que atravesaron ese flagelo y lograron sobrevivir; por lo general, en las noticias se ven estadísticas de femicidios, pero al leer o ver un testimonio real, le da otro significado a la violencia doméstica, porque son seres humanos con nombre y apellido, que una vez amaron o aún aman a su agresor. Creo que ahí está el valor de contar historias; nos permite comprender que detrás de cada cifra hay una vida. La literatura y el cine ayudan a generar empatía y sobre todo a romper el silencio, porque muchas veces escuchar o leer la historia de una persona puede ser el primer paso para que alguien reconozca su realidad y se anime a dar el primer paso.

-Para una mujer que hoy está atravesando el aislamiento o el silencio en su propia casa y lee esta nota: ¿cuál es el primer movimiento interno necesario para empezar a romper ese ciclo?

-Todas quienes atravesamos violencia doméstica sabemos que es muy difícil salir, aunque seas consciente de que lo que vivís no es sano, pueden darte consejos amigas, familia, etc., pero hasta que no haga su “click” interno, no va a salir de ese infierno. El primer movimiento interno es empezar a entender que no mereces vivir de esa manera, que no sos responsable bajo ningún punto de vista de la violencia que se ejerce sobre vos, y que tenés derecho a vivir sin miedo. No es fácil ni sucede de un día para otro, pero es el primer reconocimiento que puede cambiarlo todo.