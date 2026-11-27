Un elenco de lujo para la nueva película de Los siete locos, basada en la novela de Roberto Arlt.

Los siete locos, la nueva película del director Benjamín Naishtat, protagonizado por Martín Piroyansky, el brasileño Selton Mello (Aún estoy aquí) y Lorena Vega, anunció la finalización de su rodaje esta semana y presentó los detalles de cómo será la versión del clásico de Roberto Arlt.

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Ambientado en una Buenos Aires inquietante, Los siete locos es un intenso thriller que cuenta con un destacado elenco integrado también por Diego Cremonesi, Sofía Morandi, Andrea Frigerio, Iván González, Paula Grinszpan y Lola Berthet, con Carla Peterson y la participación especial de Mercedes Morán. El guion de Benjamín Naishtat es una adaptación libre y ambientada en la actualidad de las novelas Los siete locos y Los lanzallamas, de Roberto Arlt, un fundamental de la literatura argentina.

"Desde que leí por primera vez Los Siete Locos quedé atrapado por su belleza oscura, por sus personajes ajenos a toda ley, por su capacidad de dar cuenta de Buenos Aires como acaso ningún otro libro. Trabajé más de diez años en una adaptación que sabía imposible, lo cual fue en cierta forma un alivio pues mi versión es decididamente libre. En el peor momento del cine argentino, diezmado por un gobierno enemigo de cualquier tipo de expresión cultural, un grupo heterogéneo de productores de varias partes del mundo, un elenco de lujo y un equipo de clase mundial unieron fuerzas para que el proyecto sea posible", sostuvo el guionista y director, Benjamín Naishtat.

Un elenco de lujo para la nueva película de Los siete locos, basada en la novela de Roberto Arlt.

La película, producida por Pucará Cine, Pasto, Infinity Hill, Particular Crowd y las productoras MyMama Entertainment y Bubbles Project (Brasil), Ecce Films (Francia), Materia Cinema (España) y Pandora Films (Alemania), en asociación con Bord Cadre, Sula Films y Aleph cine, comenzó su rodaje en octubre y prevé su estreno para el año próximo.

Qué películas dirigió Benjamín Naishtat

Entre las últimas películas de Naishtat se encuentran Glaxo (2026), estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Puan (2023), escrita y dirigida junto a María Alché, estrenada en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue galardonada con el premio al Mejor Guion y la Concha de Plata al Mejor Actor, que también recibió una nominación a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, y Rojo (2018), reconocida en San Sebastián con los premios a Mejor Dirección, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Actor.

Benjamín también ha dirigido las series El Jardín de Bronce (HBO) y El Tiempo de las Moscas (Netflix). Recientemente escribió el guion de La virgen de la Tosquera, de Lausa Casabé, basado en cuentos de Mariana Enríquez, seleccionado por la Academia de Cine Argentina para representar al país en los Premios Oscar.