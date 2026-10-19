Si te gustó El tiempo entre costuras, esta novela histórica te va a atrapar: una joven modista llega a la corte.

La combinación de una protagonista decidida, los secretos de una época convulsionada y una profesión que abre puertas a mundos inaccesibles puede convertirse en la fórmula ideal para una novela histórica atrapante. Es lo que sucede en El tiempo entre costuras, de María Dueñas, una historia que conquistó a millones de lectores desde su publicación en 2009 y que encontró una segunda vida con su adaptación televisiva. Ahora, otro libro recupera algunos de esos ingredientes para construir una trama ambientada en un período anterior de la historia española.

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Se trata de La costurera de la reina, de Clara Mendívil, publicada por Ediciones B en 2026. La novela se traslada al Madrid de 1784 y sigue a Almudena, una joven de 14 años que creció entre las telas y las herramientas del taller de su padre. Tiene talento para la costura, pero sabe que, por su edad y su posición social, llegar a trabajar para la corte real parece una posibilidad casi imposible.

Sin embargo, una nueva ley le abre una oportunidad que decide aprovechar. Lo que comienza como una posibilidad de ejercer su oficio termina llevándola hasta la reina María Luisa de Parma, donde descubre que detrás de los vestidos, las ceremonias y la vida palaciega se esconden secretos capaces de cambiar su destino.

De qué trata La costurera de la reina, la novela histórica de Clara Mendívil

La protagonista de la historia es Almudena, una adolescente que encuentra en la costura mucho más que una habilidad heredada de su entorno familiar: un camino para desafiar las limitaciones que la sociedad impone a las mujeres de su época.

Cuando surge la posibilidad de ejercer su oficio, no duda en aprovecharla. Su talento la acerca a la corte de María Luisa de Parma, un ambiente en el que las apariencias conviven con las rivalidades, los intereses políticos y los secretos familiares. Desde ese lugar privilegiado, Almudena empieza a descubrir información que nunca habría imaginado conocer y que podría alterar tanto su presente como su futuro.

Mientras tanto, las noticias sobre la Revolución francesa comienzan a repercutir en la corte española. El clima político se vuelve cada vez más tenso y las disputas por el poder atraviesan las relaciones entre quienes habitan el palacio. En ese escenario, la protagonista deberá aprender a moverse entre las reglas sociales, las intrigas y las verdades que preferiría no haber descubierto.

La costura funciona así como una puerta de entrada a un mundo reservado para unos pocos. A través de su trabajo, Almudena logra acercarse a los espacios más íntimos del poder y se enfrenta a una realidad mucho más compleja de lo que imaginaba.

Una historia para quienes disfrutaron de El tiempo entre costuras

La comparación con la novela de María Dueñas aparece por varios motivos. Ambas historias tienen como protagonistas a mujeres que encuentran en la costura una herramienta para abrirse camino en sociedades que les imponen límites, y utilizan ese oficio para acercarlas a escenarios atravesados por tensiones políticas y secretos.

En El tiempo entre costuras, Sira Quiroga abandona Madrid después de enamorarse y viaja a Tánger, donde un desengaño amoroso la lleva a instalarse en Tetuán y abrir un taller de alta costura para las mujeres de militares y diplomáticos. Su nueva vida termina conduciéndola al mundo del espionaje durante la Guerra Civil española.

Si te gustó El tiempo entre costuras, esta novela histórica te va a atrapar: una joven modista llega a la corte.

En La costurera de la reina, en cambio, el recorrido comienza mucho antes, en el siglo XVIII. Almudena todavía es una adolescente cuando encuentra la oportunidad de acercarse a la corte y descubrir las tensiones que se esconden detrás de sus puertas. Aunque las dos novelas transcurren en contextos históricos diferentes, comparten el interés por las mujeres que utilizan su talento y su inteligencia para encontrar un lugar propio en un mundo que no siempre está dispuesto a concedérselo.

La diferencia de época también modifica el escenario de la historia: mientras la novela de Dueñas se desarrolla en un contexto marcado por la Guerra Civil española y el espionaje, la de Mendívil se adentra en los ambientes palaciegos del siglo XVIII, en un momento en que las noticias de la Revolución francesa comienzan a inquietar a las élites europeas. En Argentina, el libro se encuentra disponible en digital o en físico por canales de venta como Mercado Libre.