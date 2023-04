Una actriz de Friends reveló que "se muere" por estar en la temporada 3 de The White Lotus

The White Lotus ya renovó por una tercera temporada, aunque por el momento no se conoce qué actores protagonizarán la próxima entrega, que estará ambientada en Tailandia. A la espera de que se anuncien los fichajes, una reconocida actriz que participó en la sitcom Friends reveló que le encantaría aparecer en los nuevos capítulos de la serie de HBO.

En una entrevista con E! News, Jennifer Aniston confesó que está "obsesionada con The White Lotus ¿Has oído eso, Mike White?", agregó la actriz cuando el entrevistador le sugirió que participara en la temporada 3. "Quiero que salga Jennifer Coolidge. Me encanta", dijo sobre la actriz, que encamó a Tanya en las dos primeras temporadas. "Recuerdo cuando Mike White dijo en los Globos de Oro que todos rechazaron hacer la serie. ¡Yo no la rechacé! Ni siquiera recibí la llamada", se quejó Aniston, que recientemente estrenó Misterio a la vista, en Netflix.

Además de conocerse la localización, ya se develó cuál será el hilo conductor de la trama de la tercera temporada de The White Lotus. "La primera temporada giró en torno al dinero, la segunda temporada es sobre el sexo, y creo que la tercera temporada será tal vez una especie de mirada satírica y divertida sobre la muerte, la religión y la espiritualidad orientales, parece que podría ser un rico tapiz para hacer otra tanda de The White Lotus", comentó White en un video detrás de cámaras de HBO Max.

Variety contó recientemente que la producción aún no comenzó a rodarse, pero White pasó un tiempo en Tailandia buscando localizaciones de resorts Four Seasons (en la zona geográfica elegida están repartidos en varias ubicaciones situadas en la ciudad, el campo, la selva y la playa, lo que ofrece múltiples posibilidades). Los detalles del reparto aún no se anunciaron, pero la segunda temporada presentó un reparto nuevo, por lo que es seguro asumir que también se renovará el elenco de cara a la próxima entrega.

Y aunque el de Jennifer Coolidge fue el único personaje de la primera temporada que repitió en la segunda, el creador de The White Lotus no descarta que algún otro personaje también regrese en nuevas entregas de la singular ficción. "Hay actores muy divertidos con los que hemos trabajado hasta ahora, todo se reduce a quién está disponible y quién querría hacerlo. A mi me encantaría hacerlo y creo que es divertido traer de vuelta a alguien de otra temporada", explicó.

El boom de The White Lotus en HBO Max

La primera temporada de The White Lotus se estrenó en julio de 2021 y transcurrió en Hawaii, con Murray Bartlett, Coolidge, Connie Britton, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney, Steve Zahn, Molly Shannon, Fred Hechinger y Brittany O'Grady. En su temporada inicial, la comedia negra mantuvo el misterio desde el primer episodio sobre quién estaba en el ataúd en la primera escena de flash forward que da inicio a la serie y el desarrollo de los capítulos tuvo su fuerte en las actuaciones a partir del humor, los conflictos familiares y la gestión diaria del hotel.

Manteniendo la temática de gente adinerada alojada en un hotel cinco estrellas, la segunda temporada fue localizada en Sicilia. A pesar de la renovación total de elenco y locación, Coolidge retuvo su papel de la primera temporada y se sumó a Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe y Leo Woodall.