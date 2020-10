La segunda temporada de la serie del universo Star Wars volverá con acción, aventuras y más revelaciones.

La espera ha concluido y "The Mandalorian" -serie que se desprende del universo "Star Wars" vuelve para una segunda temporada cargada de acción, en donde se introducirán nuevos personajes y serán revelados algunos misterios que quedaron abiertos. La travesía de Mando por las fronteras más remotas de la galaxia continúa. Los fanáticos pueden estar tranquilos: ya que habrá más secuencias de Baby Yoda, el personaje que cautivó las redes sociales.

Una de las características de la primera temporada de "The Mandalorian" fue que sus episodios jamás excedieron los 33 minutos de duración. Esta forma comprimida no estará en toda la segunda parte, pues "The Marshall" alcanza los 54 minutos, casi una hora. El episodio está dirigido por Jon Favreau, creador de la serie y responsable de algunas "live action" de la compañía como "El Rey León" y "El Libro de la Selva".

El mandaloriano interpretado por Pedro Pascal no será el único personaje de la primera temporada que volverá: el villano encarnado por Giancarlo Esposito y el adorable Baby Yoda lo acompañarán. Para esta segunda temporada de "The Mandalorian", hay varios nuevo fichajes que se suman al elenco: Rosario Dawson dará vida a Ahsoka Tano, Katee Sackhoff a Bo-Katan Kryze, Temuera Morrison recupera al mítico Boba Fett, Michael Biehn y Timothy Olyphant.

En Argentina, la plataforma de contenidos por streaming Disney+ llegará el 17 de noviembre a toda Latinoamérica. En declaraciones recientes, el Presidente de la compañía, Diego Lerner, anunció que la plataforma tendrá una opción de pago en pesos y será accesible para todos los niveles socioeconómicos. "El precio va a estar en las franjas más bajas de los contenidos de streaming de la competencia". Y agregó: "Va a estar en las franjas más bajas de los contenidos de streaming de la competencia. Queremos que este contenido esté disponible en toda la pirámide socioeconómica. Queremos que sea un contenido muy abierto a las expectativas de la gente".