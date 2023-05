The Bear, una de las series del 2022, lanza el primer trailer de su segunda temporada

La serie que se coronó como una de las sorpresas del 2022 está de vuelta en el primer trailer que adelanta un poco del argumento que tendrá la segunda temporada.

Luego del increíble éxito que tuvo en su primera temporada, la consagrada The Bear se convirtió en una de las series más vistas del momento. Este fenómeno, más las buenas críticas que recibió, le valió una segunda temporada con fecha de estreno confirmada y un primer trailer que ya salió a la luz para deleite de los fans.

The Bear cuenta la historia de un joven chef (Jeremy Allen White) procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia. La primera temporada de la serie que también incluye a Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Matty Matheson, Jose M. Cervantes y Oliver Plat no solo logró la atención inmediata de los televidentes sino que le hizo ganar a Jeremy Allen White un Globo de Oro a mejor actor en una serie de comedia o musical.

La segunda temporada del show creado por Christopher Storer llegará el próximo 22 de junio en la plataforma Hulu y más tarde podrá verse en Latinoamérica por la plataforma de streaming Star+ (en fecha de estreno a definir dado que no se sabe si saldrá o no en simultáneo con Estados Unidos) Lo que sí ya está confirmado es la gran incorporación al elenco de los nuevos episodios: se trata de Bob Odenkirk, actor que saltó al reconocimiento masivo por haber encarnado al inescrupuloso abogado Saul Goodman en las populares series Breaking Bad y Better Call Saul. La noticia de dicho fichaje fue revelada por Variety, que no especificó cuál será el rol del actor en los nuevos episodios. Según indicó el sitio, Odenkirk tendría una participación especial en la serie y no sería un personaje del reparto principal.

Todo indica que los próximos episodios comenzará inmediatamente después del brutal final de la primera temporada, que significó un cambio de eje en la vida del protagonista y el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos para revivir el negocio familiar y lidiar con el suicidio de su hermano. Por el momento, están disponibles los 8 episodios de la primera temporada de The Bear en Star+.