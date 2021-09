Shock: Netflix canceló una de las series más vistas del mundo tras una temporada

Se conoció en las últimas horas que la plataforma de streaming Netflix no renovará una de las series más exitosas de los últimos meses.

El 2021 viene complicado para Netflix, la plataforma con mayor número de suscriptores del planeta, ya que en lo que va del año decidieron no renovar algunos programas que prometían permanecer más tiempo, como Monarca, Los Irregulares, El Legado de Júpiter, Atypical y más. Recientemente se acaba de confirmar que no habrá segunda temporada de una de las ficciones con más reproducciones en el último tiempo: Hit & Run.

El medio Deadline reportó a través de su web que Netflix decidió cancelar el thriller de espionaje Hit & Run luego de su primera entrega, la cual se estrenó hace un mes y medio, el 6 de agosto. El show es de origen israelí, protagonizado por Lior Raz, Sanaa Lathan, Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Gregg Henry y Gal Toren. Si bien su último episodio dejó el misterio para una continuación, la plataforma optó por cerrar la historia abruptamente.

La serie fue recibida de gran manera tanto por los críticos por los espectadores, quienes la posicionaron como el segundo contenido original del streaming más visto en el mundo en agosto, por detrás de Outer Banks. La razón de su cancelación está íntegramente ligada al COVID-19, ya que la primera entrega tardó casi tres años en producirse y sus rodajes en Nueva York e Israel eran demasiados costosos.

Hit & Run gira en torno a Segev, un hombre felizmente casado cuya vida da un vuelco cuando su esposa muere en un misterioso accidente de atropello y fuga en Tel Aviv. Confundido por la situación, emprende una búsqueda de los asesinos, quienes huyeron a Estados Unidos. Sus productores ejecutivos habían declarado en su momento que la esperanza era que tenga al menos dos o tres temporadas, pero por el momento no sucederá.

The Crown: La burrada que le preguntó una periodista a Gillian Anderson sobre Margaret Thatcher

Sin duda, The Crown hizo honor a su nombre y coronó la noche de los Emmy, la gala más importante de la televisión estadounidense, al lograr todos los premios de las categorías principales. Entre ellos, Gillian Anderson se alzó con el galardón a la mejor actriz de reparto por su interpretación como Margaret Thatcher. Y más allá del triunfo, la intérprete vivió uno de los momentos más curiosos de la noche cuando tuvo que responder a una pregunta que le dejó perpleja: si había hablado con la exprimera ministra, fallecida en 2013, para preparar su papel.

Su interpretación de la primera mujer en convertirse en líder del Gobierno del Reino Unido conquistó a los académicos de la televisión estadounidense, dándole a Anderson su segundo Emmy, el primero lo obtuvo en 1997 por Expediente X, y derrotando a compañeras suyas de la ficción de Netflix, Helena Bonham Carter y Emerald Fennell.

Tras recibir el premio, en su comparecencia ante los medios, fue cuando Anderson vivió un momento digno de la agente Scully. Tanya Hard, de American Urban Radio Networks, le preguntó si había mantenido algún tipo de contacto con la exprimera ministra y también por qué aún en Estados Unidos no había una líder como Thatcher. Aunque Anderson respondió de forma muy elegante, "no, no he contactado con ella", su mirada de desconcierto era evidente y no podía ser más lógica.

Thatcher, quien fue líder del Gobierno del Reino Unido entre 1979 y 1990, falleció el 8 de abril de 2013 en Westminster, Londres. Así, o bien la periodista hacía referencia a una especie de conversación mediante ouija o una sesión de espiritismo o es que no se había informado lo suficiente como para saber que Thatcher murió hace ya varios años.