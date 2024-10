Revelan los secretos de Ayrton Senna con un anuncio que sorprende al automovilismo: "Ya sabía".

Netflix anunció finalmente cuándo se estrenará Senna, la miniserie que recorrerá la vida y el trágico final del piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Los detalles sobre el estreno, la trama y el elenco de esta historia para fanáticos del automovilismo.

"Antes de subirme a un auto, ya sabía que había nacido para correr", dice Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone en Senna. El tráiler, revelado por Netflix, muestra fragmentos de momentos históricos y emocionantes en la vida del icónico piloto de carreras. También se publicaron imágenes inéditas de la nueva y esperada producción brasileña de Netflix, que se estrena el 29 de noviembre.

A lo largo de seis episodios, la miniserie dramatiza, por primera vez, la trayectoria de Ayrton Senna, con sus victorias, decepciones, alegrías y pesares, y revela su personalidad y sus relaciones. La historia parte desde el inicio de la carrera del tricampeón de la Fórmula 1 —desde sus días de karting y cuando se mudó a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford— hasta llegar al trágico accidente en Ímola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino.

Además de Leone, el elenco de la miniserie incluye actores brasileños como Alice Wegmann ("Lilian", su primera esposa), Camila Márdila ("Viviane Senna", su hermana), Christian Malheiros ("Maurinho", su amigo), Gabriel Louchard ("Galvão Bueno"), Hugo Bonemer ("Nelson Piquet"), Julia Foti ("Adriane Galisteu"), Marco Ricca ("Miltão", su padre), Nicolas Cruz ("Leonardo", su hermano), Pâmela Tomé ("Xuxa"), Rodrigo Veloso ("Flávio Lalli", su cuñado) y Susana Ribeiro ("Zaza", su madre).

El elenco internacional cuenta con Arnaud Viard ("Jean‑Marie Balestre"), Joe Hurst ("Keith Sutton"), Johannes Heinrichs ("Niki Lauda"), Kaya Scodelario ("Laura", una periodista ficticia), Keisuke Hoashi ("Osamu Goto"), Leon Ockenden ("James Hunt"), Matt Mella ("Prost"), Patrick Kennedy ("Ron Dennis"), Richard Clothier ("Peter Warr"), Steven Mackintosh ("Frank Williams") y Tom Mannion ("Sid Watkins"). Vicente Amorim es el showrunner y director. Julia Rezende también es directora de la serie. Senna es una producción de Gullane creada en colaboración con Senna Brands y la familia del piloto.

¿Ayrton Senna tuvo hijos? Qué se sabe de la vida de la leyenda de la Fórmula 1

Ayrton Senna, el icónico piloto brasileño de Fórmula 1, es recordado como uno de los más grandes de la historia del automovilismo. A pesar de su éxito y el impacto que dejó en el deporte, su vida personal fue más reservada. Hasta dónde se supo, Senna nunca se casó ni tuvo hijos, algo que, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema de interés para sus seguidores, dadas las teorías que surgieron alrededor de ese tema.

A pesar de la admiración y la popularidad que ganó, Senna nunca formó una familia propia. A lo largo de su vida, estuvo involucrado en algunas relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas culminó en matrimonio o hijos. Uno de sus romances más conocidos fue con la presentadora de televisión Adriane Galisteu, con quien estaba saliendo al momento de su fallecimiento. También se le relacionó con la actriz brasileña Xuxa Meneghel durante un tiempo. Sin embargo, la maternidad y la paternidad no formaron parte de su legado personal.

El hecho de que Senna no tuviera hijos no implica que no tuviera un profundo sentido de la responsabilidad hacia los demás. A lo largo de su vida, se preocupó por las desigualdades en Brasil y, tras su muerte, su hermana Viviane fundó el Instituto Ayrton Senna, una organización sin fines de lucro que se dedica a mejorar la educación y el bienestar de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Brasil.