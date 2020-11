Creer o reventar: las predicciones de Los Simpson suelen ocurrir en la vida real.

Si hay algo que se le da muy bien a Los Simpson son las predicciones. A lo largo de treinta décadas, la familia amarilla se anticipó a hechos históricos como el atentado de las Torres Gemelas y la tragedia del equipo de fútbol Chapecoense, entre otros. Y ahora, en un nuevo especial de "La casita del horror XXXI" predicen que el fin del mundo será en enero de 2021. Dada la puntería que han tenido, ¿tendrán razón una vez más?

Luego del caos que generaron las elecciones de Estados Unidos en las que Donald Trump y Joe Biden se disputaron la presidencia y los escándalos del perdedor (Trump) ante la victoria de su competidor, las redes filtraron un breve adelanto del nuevo episodio de la serie animada creada por Matt Groerning, en donde vaticina el fin del mundo para enero de 2021.

En "La casita del horror 31" -que será el cuarto capítulo de la temporada 32- Homero se queda dormido en el patio de su hogar y se olvida de ir a votar en los comicios presidenciales de su país. Tal descuido trae consecuencias inimaginables, pues cuando asume el nuevo mandatario norteamericano en 2021, las calles de su nación están destruidas.

En la escena que fue viralizada por miles de fanáticos de la serie en redes sociales, aparecen unas máquinas que se dedican a hacer añicos todo lo que encuentran a su paso. Dentro de los sobrevivientes que se esconden de tal amenaza se encuentran Lenny, Carl y el Hombre Topo. Todos ellos usan tapabocas en sus rostros, con lo cual se presupone que Groening y sus guionistas anticipan que el fin de la pandemia de COVID-19 no tendrá un freno a corto plazo.

De hecho, se supo que en los Estados Unidos ciertos sectores de votantes del demócrata Joe Biden temen alguna clase de rebelión por parte de los seguidores más conservadores y radicales de Donald Trump. No fueron pocos quienes se asustaron con este adelanto del episodio poco esperanzador. Hace pocas semanas, un fanático de Los Simpson aseguró que la serie también predijo al Among Us, juego furor.