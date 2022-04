Netflix: ¿Se viene la serie precuela de The Crown?

Mientras los usuarios de Netflix esperan el estreno de la quinta y sexta temporada de The Crown, el showrunner Peter Morgan estaría trabajando en un nuevo proyecto que ampliaría el universo de la serie.

Netflix estaría preparando una secuela de The Crown, una de sus series más exitosas.

Netflix estaría preparando una secuela de The Crown, una de sus series más exitosas.

Si todo sale según lo previsto The Crown terminará de rodarse en 2022 con su sexta temporada, que empezará su grabación el próximo mes de agosto. La serie podría convertirse en franquicia, ya que la productora de la ficción está negociando con Netflix para rodar una precuela.

Según Variety, Left Bank Pictures y Netflix ya discutieron la posibilidad de una nueva serie, pero por el momento no se confirmó ni está en desarrollo. Además, otro artículo de Daily Mail señala que la precuela comenzaría con la muerte de la reina Victoria en 1901 y continuaría hasta donde comenzó The Crown, que fue con la boda de la reina Isabel II en 1947.

El creador de The Crown, Peter Morgan, también escribiría la precuela, que duraría de tres a cinco temporadas. Sin embargo, una fuente consultada por Variety calificó esta pieza de Daily Mail como puramente "especulativa". De esta manera, la precuela supuestamente cubriría los reinados de cuatro monarcas: Eduardo VII (1901-1910), Jorge V (1910-1936), Eduardo VIII (1936) y Jorge VI (1936-1952).

Hasta el momento Netflix lanzó cuatro temporadas de The Crown, que hasta la fecha ganó 21 premios Emmy. La quinta entrega llegará el 15 de noviembre y contará con un nuevo reparto compuesto por Imelda Staunton como la reina Isabel II, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, Elizabeth Debicki como la princesa Diana y Olivia Williams como Camilla Parker Bowles. Jonny Lee Miller también aparecerá como el primer ministro John Major.

Con información de Europa Press.

The Crown 5: Netflix compromete a la realeza con un momento clave de Lady Di

Desde el Palacio de Buckingham dejaron bien en claro, en más de una ocasión, el descontento con Netflix y The Crown, manteniéndose al día con las novedades de la serie aclamada por la crítica de todo el mundo. La quinta, nueva y esperada temporada no se quedará atrás y promete ser de lo más reveladora, a contramano de los pedidos de la Reina. Puntualmente, mostrará un episodio de la vida de Lady Di que disgusta a la Familia Real.

Peter Morgan -creador de The Crown- hará oídos sordos una vez más y se saldrá con la suya al adaptar uno de los puntos clave de la realeza en los años 90. De acuerdo a Variety y The Sun, la temporada 5 tendrá un episodio completo de la infame entrevista de la princesa Diana con el periodista Martin Bashir en el programa Panorama de la BBC. La plataforma gastó millones en el capítulo en cuestión, citando una información privilegiada: "Para los escritores, el tormentoso matrimonio de Carlos y Lady Di la llevó a aparecer en Panorama, y las secuelas de esa decisión", aseguró el medio británico.

Rememorando dicho evento, Diana realizó una histórica entrevista con la BBC, donde reveló su versión de los hechos y lo que sucedió en relación a la familia real. La controversia se generó hace unos meses cuando el príncipe William aseguró que Bashir engañó a su madre con pruebas falsas para la entrevista: "La BBC estableció efectivamente una narrativa falsa que, durante más de un cuarto de siglo, ha sido comercializada tanto por esa cadena como por otras".

Es por esta razón que el hijo de Lady Di pidió expresamente que las cadenas y plataformas no retransmitieran este fragmento, pero ahora sabemos que The Crown no mostrará una parte, sino un episodio entero sobre este momento cúlmine en la vida de la realeza. La serie de Netflix tiene un historial respecto a historias que la corona querría dejar en el pasado, pero serán revividas en la quinta temporada, que llegará en noviembre de 2022.